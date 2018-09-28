Любители лёгкой наживы кружат около чужих огородов как вороньё. Причём в любое время года. Осенью нашествия на сады учащаются. Какой ценой жителям региона даются огурчики и помидоры со своей грядки?

Любители лёгкой наживы кружат около чужих огородов как вороньё. Причём в любое время года. Осенью нашествия на сады учащаются. Какой ценой жителям региона даются огурчики и помидоры со своей грядки?Не только богатый урожай интересует тех, кто промышляет визитами в сады. Некоторые предпочитают обчищать дома, пока хозяева копошатся на сотках.Выносят всёИменно в такой ловушке оказалась жительница Буя. Пока женщина трудилась на участке, в её незапертое жилище проникли двое. Их внимание привлёк телевизор. Продукты питания они тоже прихватили.«Одного из похитителей владелица застала с поличным, - рассказал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Костромской области Александр Дугарев. - В результате последний выбросил пакет с продуктами и ретировался». Мужчин задержали. Оба ранее судимые. Добычу они хотели сбыть за пределами Буя. Теперь им светит срок.Не избежать ответственности и жителю Мантуровского района. Мужчина в ночь на 12 июля ломом вскрыл замок и вынес из жилья всё, что представляло интерес для пункта приёма лома: компрессор от холодильника, бак стиральной машины, электросчётчик, лопаты, грабли, мотыги. Ещё парочка таких ловкачей орудовала на территории Кологривского района.«Мне кажется, если только на каждый участок установить видеокамеру, тогда воровство искоренится, - считает Анна Смирнова, владеющая участком в Костромском районе. – Каждый раз замечаю: то грядка с укропом обчищена, то яблоню потрясли, то цветы порвали. Что касается техники, то мы ничего не оставляем на участке: газонокосилку, лопаты – всё каждый раз увозим на машине с собой. Иметь сад – затратное удовольствие».«Предметы преступных посягательств зачастую имеют сезонную принадлежность, - рассказал Александр Дугарев. - Если весной и летом садоводы рискуют лишиться урожая, инструмента и других хозяйственных предметов, то поздней осенью и зимой злоумышленники вывозят с участков металлические баки, бочки, печки и трубы. Представляющие материальную ценность вещи не должны «зимовать» на дачах».Дома в огнеЕщё одна беда садоводов в этом году – пожары. Постройки вспыхивают как спички, в том числе по вине самих же дачников. Шашлыки на участке, сжигание мусора – всё это приводит к беде. Случаются и поджоги.Весной этого года на окраине Костромы вспыхнуло несколько домов. Дело было в коллективном саду. Предположительно, кто-то поджёг сухую траву по соседству, и огонь перекинулся. Неприятности случаются и в глубинке. К примеру, 9 сентября сгорели дом и баня в п. Вохтома Парфеньевского района. Версия поджога тоже рассматривается.«Если вы закрываете дом на зиму до следующего сезона, убедитесь, что соблюдены противопожарные мероприятия: на участке не остался мусор, сухая трава, - советует садовод с 37-летним стажем Виктор Борисов из Костромы. - Я на всякий случай обсыпаю дом снаружи песком, чтобы огонь не подобрался. Можно также обкладывать металлическими листами, но это может приманить воров».Просто цветочки?Число заброшенных участков растёт год от года. И эти территории тоже привлекают злоумышленников. В ходе одного из рейдов было уничтожено 173 куста мака. В садах алые цветы тоже встречаются. «Для красоты!» - уверяют дачники. Но в любом случае растения должны быть уничтожены.«Если эти требования не будут исполнены, костромичей ждёт административная и даже уголовная ответственность», - уточняют в полиции. А житель Кологривского района приспособил приусадебный участок и вовсе для культивирования конопли: обнаружено 15 запрещённых растений. «Урожай» ликвидирован.