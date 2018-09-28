Любители лёгкой наживы кружат около чужих огородов как вороньё. Причём в любое время года. Осенью нашествия на сады учащаются. Какой ценой жителям региона даются огурчики и помидоры со своей грядки?
Любители лёгкой наживы кружат около чужих огородов как вороньё. Причём в любое время года. Осенью нашествия на сады учащаются. Какой ценой жителям региона даются огурчики и помидоры со своей грядки?
Не только богатый урожай интересует тех, кто промышляет визитами в сады. Некоторые предпочитают обчищать дома, пока хозяева копошатся на сотках.
Выносят всё
Именно в такой ловушке оказалась жительница Буя. Пока женщина трудилась на участке, в её незапертое жилище проникли двое. Их внимание привлёк телевизор. Продукты питания они тоже прихватили.
«Одного из похитителей владелица застала с поличным, - рассказал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Костромской области Александр Дугарев. - В результате последний выбросил пакет с продуктами и ретировался». Мужчин задержали. Оба ранее судимые. Добычу они хотели сбыть за пределами Буя. Теперь им светит срок.
Не избежать ответственности и жителю Мантуровского района. Мужчина в ночь на 12 июля ломом вскрыл замок и вынес из жилья всё, что представляло интерес для пункта приёма лома: компрессор от холодильника, бак стиральной машины, электросчётчик, лопаты, грабли, мотыги. Ещё парочка таких ловкачей орудовала на территории Кологривского района.
«Мне кажется, если только на каждый участок установить видеокамеру, тогда воровство искоренится, - считает Анна Смирнова, владеющая участком в Костромском районе. – Каждый раз замечаю: то грядка с укропом обчищена, то яблоню потрясли, то цветы порвали. Что касается техники, то мы ничего не оставляем на участке: газонокосилку, лопаты – всё каждый раз увозим на машине с собой. Иметь сад – затратное удовольствие».
«Предметы преступных посягательств зачастую имеют сезонную принадлежность, - рассказал Александр Дугарев. - Если весной и летом садоводы рискуют лишиться урожая, инструмента и других хозяйственных предметов, то поздней осенью и зимой злоумышленники вывозят с участков металлические баки, бочки, печки и трубы. Представляющие материальную ценность вещи не должны «зимовать» на дачах».
Дома в огне
Ещё одна беда садоводов в этом году – пожары. Постройки вспыхивают как спички, в том числе по вине самих же дачников. Шашлыки на участке, сжигание мусора – всё это приводит к беде. Случаются и поджоги.
Весной этого года на окраине Костромы вспыхнуло несколько домов. Дело было в коллективном саду. Предположительно, кто-то поджёг сухую траву по соседству, и огонь перекинулся. Неприятности случаются и в глубинке. К примеру, 9 сентября сгорели дом и баня в п. Вохтома Парфеньевского района. Версия поджога тоже рассматривается.
«Если вы закрываете дом на зиму до следующего сезона, убедитесь, что соблюдены противопожарные мероприятия: на участке не остался мусор, сухая трава, - советует садовод с 37-летним стажем Виктор Борисов из Костромы. - Я на всякий случай обсыпаю дом снаружи песком, чтобы огонь не подобрался. Можно также обкладывать металлическими листами, но это может приманить воров».
Просто цветочки?
Число заброшенных участков растёт год от года. И эти территории тоже привлекают злоумышленников. В ходе одного из рейдов было уничтожено 173 куста мака. В садах алые цветы тоже встречаются. «Для красоты!» - уверяют дачники. Но в любом случае растения должны быть уничтожены.
«Если эти требования не будут исполнены, костромичей ждёт административная и даже уголовная ответственность», - уточняют в полиции. А житель Кологривского района приспособил приусадебный участок и вовсе для культивирования конопли: обнаружено 15 запрещённых растений. «Урожай» ликвидирован.