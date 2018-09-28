Бывшая гражданская жена футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова стала участницей программы Бородина против Бузовой. Доведенная женщина сбежала из студии.

Бывшая гражданская жена футболиста Александра КержаковаЕкатерина Сафронова стала участницей программы "Бородина против Бузовой".Доведенная женщина сбежала из студии.Уже несколько лет Екатерина пытается получить право видеть ивоспитывать своего сына Игоря, которого она родила от Кержакова. Футболист обвинялдевушку в наркозависимости и не подпускал ее к собственному ребенку.Спортсмен подал на девушку в суд, чтобы ограничить ее вродительских правах. Фемида встала на сторону Александра.Беседуя в студии с ведущей Ольгой Бузовой, Екатеринарассказала, что до сих пор скрывает многие подробности затяжной войны с бывшимгражданским супругом. Сафронова сообщила, что не чувствует ничего к бывшемувозлюбленному. Однако, чтобы избавиться от последствий скандала, ей пришлосьобращаться к психологам. "Чтобы двигаться дальше, мне нужно было исключить своепрошлое. Как муж он готов причинить боль", – отметила женщина.Также Екатерина поведала, что она никогда не употребляланаркотики и ее оклеветали. "Он не дает мне видеться с ребенком. Но порядоквстреч не рассматривался", – поделилась она. Присутствующие на съемочной площадке заметили, что Сафроновасильно нервничала и даже несколько раз путала возраст собственного сына.Екатерина отметила, что готова к миру с Кержаковым. Она простиламужа и хочет наладить отношения с ним и наследником. В ходе обсужденияобстановка в студии накалились. Сафронова отметила, что ее травят и раскручиваютна эмоции. "Это болезненная для меня ситуация и вытаскивать, и перемалывать всепо косточкам не надо", – заявила бывшая жена Кержакова, после чего покинула площадку.Ольга последовала за Екатериной. По словам Бузовой, оназастукала ее за кулисами с бутылкой алкоголя. "Я подошла к тебе, потому что мнесказали, что ты сидишь в каком-то закутке и выпиваешь", —отметила ведущая.Немного погодя Сафронова успокоилась и вернулась в студию. Она упрекнула Ольгу в умышленном причинении боли. Бузова сообщила,что это не было ее целью и принялась отчитывать экс-жену спортсмена: "Мне больно смотреть на то, что ребенок растет безматери, что ты уходишь и пьешь в гримерке!".