Бывшая гражданская жена футболиста Александра Кержакова
Екатерина Сафронова стала участницей программы Бородина против Бузовой.
Доведенная женщина сбежала из студии.
Бывшая гражданская жена футболиста Александра Кержакова
Екатерина Сафронова стала участницей программы "Бородина против Бузовой".
Доведенная женщина сбежала из студии.
Уже несколько лет Екатерина пытается получить право видеть и
воспитывать своего сына Игоря, которого она родила от Кержакова. Футболист обвинял
девушку в наркозависимости и не подпускал ее к собственному ребенку.
Спортсмен подал на девушку в суд, чтобы ограничить ее в
родительских правах. Фемида встала на сторону Александра.
Беседуя в студии с ведущей Ольгой Бузовой, Екатерина
рассказала, что до сих пор скрывает многие подробности затяжной войны с бывшим
гражданским супругом. Сафронова сообщила, что не чувствует ничего к бывшему
возлюбленному. Однако, чтобы избавиться от последствий скандала, ей пришлось
обращаться к психологам. "Чтобы двигаться дальше, мне нужно было исключить свое
прошлое. Как муж он готов причинить боль", – отметила женщина.
Также Екатерина поведала, что она никогда не употребляла
наркотики и ее оклеветали. "Он не дает мне видеться с ребенком. Но порядок
встреч не рассматривался", – поделилась она. Присутствующие на съемочной площадке заметили, что Сафронова
сильно нервничала и даже несколько раз путала возраст собственного сына.
Екатерина отметила, что готова к миру с Кержаковым. Она простила
мужа и хочет наладить отношения с ним и наследником. В ходе обсуждения
обстановка в студии накалились. Сафронова отметила, что ее травят и раскручивают
на эмоции. "Это болезненная для меня ситуация и вытаскивать, и перемалывать все
по косточкам не надо", – заявила бывшая жена Кержакова, после чего покинула площадку.
Ольга последовала за Екатериной. По словам Бузовой, она
застукала ее за кулисами с бутылкой алкоголя. "Я подошла к тебе, потому что мне
сказали, что ты сидишь в каком-то закутке и выпиваешь", —отметила ведущая.
Немного погодя Сафронова успокоилась и вернулась в студию. Она упрекнула Ольгу в умышленном причинении боли. Бузова сообщила,
что это не было ее целью и принялась отчитывать экс-жену спортсмена: "Мне больно смотреть на то, что ребенок растет без
матери, что ты уходишь и пьешь в гримерке!".