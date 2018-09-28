Стали героями реалити-шоу. Бывшие супруги из Владимира отправились на остров Шри-Ланка, чтобы снова найти общий язык, преодолеть испытания и выиграть крупный денежный приз для своей дочери. Владимирцы прошли кастинг и были выбраны из 3000 россиян. Почему участники решили обнажить свои чувства перед камерами и что оказалось самым сложным на съёмках? Впечатлениями они поделились с Маргаритой Махровой.

Стали героями реалити-шоу. Бывшие супруги из Владимира отправились на остров Шри-Ланка, чтобы снова найти общий язык, преодолеть испытания и выиграть крупный денежный приз для своей дочери. Владимирцы прошли кастинг и были выбраны из 3000 россиян. Почему участники решили обнажить свои чувства перед камерами и что оказалось самым сложным на съёмках? Впечатлениями они поделились с Маргаритой Махровой.Висишь на высоте, а за тебя отчаянно цепляется бывший супруг, падать нельзя - провалишь испытание и рискуешь вылететь из проекта. Задание на пределе физических и эмоциональных возможностей.Светлана Кукушкина, участница реалити-шоу: "Это было очень больно, были те, кто в обморок падал, кто сломал рёбра, у кого-то там остались следы на теле, то есть, каждое испытание, ты думаешь, господи, да я никогда в жизни больше так не сделаю. Любое испытание, даже самое лёгкое, на первый взгляд, тебе приносило большое удовольствие, если ты его выигрывал".В новом реалити-шоу одного из федеральных каналов Светлана и Дмитрий Кукушкины оказались случайно. Супруги прожили вместе 15 лет, у них появилась дочка Алиса. Но в 2017 брак дал трещину и семья распалась.Дмитрий Кукушкин, участник реалити-шоу: "Я преодолел зависимость алкогольную, но было уже поздно, поезд ушёл, заявление на развод было подано, но я не жалею, что так получилось, развод - это тот пинок, которого не хватало, чтобы задуматься. У меня был такой процесс перестройки, так скажем, мы были в разводе и много друг другу чего сказали, я переосмысливал всё это, перематывал назад, проводил "работу над ошибками".Разобраться в своих отношениях и поучаствовать в необычном проекте экс-супругу предложила Светлана. Она увидела объявление о проведении кастинга, а Дмитрий неожиданно согласился. В итоге из 3000 пар, проходивших собеседование, выбрали всего 8, и Кукушкиных в том числе. 12-летняя дочка Алиса тяжело переживала расставание родителей. Их совместное участие в шоу стало неожиданностью, ведь дети разведённых пар также проходили кастинги в Москве.Алиса Кукушкина, дочь Светланы и Дмитрия: "Мы с ними вместе поехали, и, как звёзды, нас там красили, делали причёски, подбирали, какое лучше платье, какая лучше одежда. Они молодцы, я горжусь ими, сколько они преодолели, то, что они рассказывали, я просто была в шоке, что такое вообще может быть, и люди додумались такое им давать делать".На экзотическом острове Шри-Ланка пары участников проходят сложные этапы. Кукушкины рассказывают: каждый день - не знаешь, чего ждать: высоты, скорости или "ванн из грязи", да ещё и эмоции зашкаливают, ведь под прицелом камер раскрываешь очень личные чувства. Пары голосуют, кто достоин идти дальше, а с кем пора прощаться. А вот борьба идёт за реальные деньги. 10 миллионов для своего ребёнка получат победители, которые продержатся до конца. Но интерес шоу не только в деньгах, уверены участники.Светлана Кукушкина, участница реалити-шоу: "Была цель, чтобы люди, которые в принципе в разводе, есть такие пары, которые ненавидели друг друга, не общались, но они могли найти в себе вот это умение договориться, выйти на старт и быть одним целым".Кто станет победителем - тайна. Точно известно одно: Кукушкиным участие в реалити-шоу подарило надежду на развитие отношений.