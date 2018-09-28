Личная жизнь Константина Хабенского и Ольги Литвиновой – тайна за семью печатями. Почему пара никак не комментирует свои отношения – разбирались Dni.Ru.

Личная жизнь Константина Хабенского и Ольги Литвиновой – тайна за семью печатями. Почему пара никак не комментирует свои отношения – разбирались Dni.Ru."Хабенский по характеру – оченьправильный семьянин. Если он живет с женщиной, то это точно по любви и напрочном фундаменте. С Литвиновой у него серьезные отношения, большие планы на совместнуюжизнь, включая детей. Впереди у пары по судьбе несколько детей и долгаясчастливая жизнь. Ольга по натуре достаточно закрытый человек и не любитпривлекать к себе внимание поклонников Хабенского. Именно поэтому они оба скрываютподробности совместной жизни от общественности", – рассказала Dni.Ru таролог, .Медиум уверена, что их взаимоотношения – глубокие,настоящие, но в то же время – выстраданные, причем с обоих сторон. "Каждый прошелочень сложный личный путь. И на данный момент эти двое – взрослые люди, смотрящиев одну сторону. Они точно знали, кто им нужен, поэтому и встретили друг друга.К детям Хабенского от предыдущего брака Литвинова смогла найти очень грамотныйподход и выстроить в отношениях с ними правильную политику. Есть принятие, естьобщение и есть гармония", – сказала она.При этом гадалка предупредила,что вокруг семьи большое количество недоброжелателей. "Естьпровокаторы, интриганы, сплетни и наговоры, но пара не ведется ни на какиепровокации и спокойно пропускает мимо ушей весь негатив. В то же время уХабенского огромная армия поклонниц, порой готовых на весьма подлые методы радитого, чтобы увести Константина из семьи. Но все бесполезно, шанса ни у однойдругой женщины просто нет", – подытожила Абравитова.