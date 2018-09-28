Личная жизнь Константина Хабенского и Ольги Литвиновой – тайна за семью печатями. Почему пара никак не комментирует свои отношения – разбирались Dni.Ru.
Личная жизнь Константина Хабенского и Ольги Литвиновой – тайна за семью печатями. Почему пара никак не комментирует свои отношения – разбирались Dni.Ru.
"Хабенский по характеру – очень
правильный семьянин. Если он живет с женщиной, то это точно по любви и на
прочном фундаменте. С Литвиновой у него серьезные отношения, большие планы на совместную
жизнь, включая детей. Впереди у пары по судьбе несколько детей и долгая
счастливая жизнь. Ольга по натуре достаточно закрытый человек и не любит
привлекать к себе внимание поклонников Хабенского. Именно поэтому они оба скрывают
подробности совместной жизни от общественности", – рассказала Dni.Ru таролог, .
Медиум уверена, что их взаимоотношения – глубокие,
настоящие, но в то же время – выстраданные, причем с обоих сторон. "Каждый прошел
очень сложный личный путь. И на данный момент эти двое – взрослые люди, смотрящие
в одну сторону. Они точно знали, кто им нужен, поэтому и встретили друг друга.
К детям Хабенского от предыдущего брака Литвинова смогла найти очень грамотный
подход и выстроить в отношениях с ними правильную политику. Есть принятие, есть
общение и есть гармония", – сказала она.
При этом гадалка предупредила,
что вокруг семьи большое количество недоброжелателей. "Есть
провокаторы, интриганы, сплетни и наговоры, но пара не ведется ни на какие
провокации и спокойно пропускает мимо ушей весь негатив. В то же время у
Хабенского огромная армия поклонниц, порой готовых на весьма подлые методы ради
того, чтобы увести Константина из семьи. Но все бесполезно, шанса ни у одной
другой женщины просто нет", – подытожила Абравитова.