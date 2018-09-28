Мощная приливная волна, вызванная землетрясением, произошедшим на глубине 10 километров, ударила по побережью острова Сулавеси в Индонезии. В результате разгула стихии разрушены дома, есть погибший и пострадавшие.

Очевидцы сняли на видео мощную волну, "атаковавшую" побережье в районе города Палу, расположенного на индонезийском острове Сулавеси в пятницу, 28 сентября.По данным издания The Jakarta Post, у берегов Индонезии произошла серия толчков, мощностью от 5,9 до 7,7 баллов по шкале Рихтера.Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Геологическую службу США, эпицентр землетрясения располагался на 10-километровой глубине в 78 километрах от Сулавеси.В настоящее время известно, что в результате воздействия цунами погиб один и ранено около 10 человек, однако не исключено, что эти цифры могут измениться в сторону увеличения, так как власти еще только приступили к ликвидации последствий разгула стихии и составлению списков возможных жертв.Gempa ablum magrib didonggala pic.twitter.com/XoiIJXy28z— Safrillahanwar (@Safrillahanwar1) 28 сентября 2018 г.Известно, что вода разрушила и повредила значительное количество зданий, в том числе – мечеть. Местный аэропорт закрыт.