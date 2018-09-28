В Киево-Печерской Лавре произошла кража - похитили икону. Все случилось среди бела дня. Вора даже не смутило то, что на территории было много прихожан и священников. Он просто снял изображение святого Георгия Победоносца со стены и унес его. Какой мотив был у этого дерзкого преступления?

В Киево-Печерской Лавре произошла кража — похитили икону. Все случилось среди бела дня. Вора даже не смутило то, что на территории было много прихожан и священников. Он просто снял изображение святого Георгия Победоносца со стены и унес его. Грабителя удалось найти довольно быстро. Какой мотив был у этого столь дерзкого преступления?Человек в темном костюме и с чемоданом на колесиках. Вероятно, именно он похитил икону Георгия Победоносца из Киево-Печерской Лавры. Согласно записям камер видеонаблюдения, вор снял изображение со стены, упаковал в пакет и незаметно вынес. Икона небольшая — 45 на 37 сантиметров. Спустя несколько часов ценный предмет нашли. Преступник пытался продать его китайцам прямо на территории заповедника. Теперь икона нуждается в реставрации.Это уже не первый случай хищения в Лавре. В 2015 году из трапезной храма воры вынесли икону Покрова Пресвятой Богородицы. Старинное изображение все же обнаружилось – случайно. СБУ разоблачила тайник с оружием. Среди взрывчатки и автоматов была икона.Эксперты говорят, вряд ли новое ограбление Лавры связано с радикалами напрямую, но опосредовано – наверняка. "Слыша разговоры о необходимости инвентаризации имущества Лавры, люди с подвижной психикой и совершают под камерами кражи, — говорит Александр Асафов, политолог. — Даже если это человек случайный, он мотивирован теми намерениями, которые обсуждаются открыто".По данным доклада ООН, только летом было совершено шесть нападений на храмы Московского патриархата. Никто не задержан, уголовные дела возбуждены лишь по двум эпизодам. А всего за 4 года националисты захватили около 50 храмов. То ли еще будет, говорят политологи. В случае предоставления томоса – указа о независимости церкви раскольникам или структурам Константинопольского патриархата — ситуация усугубится."Если сценарий будет реализован, то для патриархата будет период гонения, — считает Владислав Петрушко, историк. — Несмотря на то, что Порошенко говорит, что никто не будет обижен, но тут же он говорит, что церковь будет переименована в Русскую православную церковь. Одно это подтолкнет националистов и радикалов к насильственным действиями".Священнослужители опасаются, что радикалы готовят очередной штурм Киево-Печерской Лавры уже через две недели. "Звучат угрозы, что 14 октября на Покрова будут захваты святынь, как они называют, "московских центров", — сообщает наместник Свято-Успенской Киево-Печерской обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. — Почему "московских", не "Христовых"? Разве у нас здесь Москва?"Киево-Печерская Лавра — одна из важнейших православных святынь. Действительно сокровищница. На территории обители — более 10 храмов и церквей, почти 30 памятников истории и архитектуры, около 20 музеев. Фондовая коллекция – 70 тысяч единиц. В пещерах обители покоятся мощи 122 святых. В том числе — святого Ильи Муромца и преподобного Нестора Летописца, автора "Повести временных лет". Православные верующие и служители лавры готовятся защищать святыню от националистов.