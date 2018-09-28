На прошлую игру пришли около 70 ветеранов

На прошлую игру пришли около 70 ветерановПосле завершения Чемпионата мира по футболу «дети войны» и юные футболисты встретились на стадионе «Торпедо», сообщают журналисты .Старшее поколение рассказало о том, какими мячами они играли во время войны, как строился главный владимирский стадион и как ветераны живут сейчас.Для того, чтобы «дети войны» продолжали активно участвовать в спортивной жизни города, руководство футбольного клуба «Торпедо Владимир» предоставило им бесплатный вход на все матчи.На прошлую игру пришли около 70 ветеранов. Владимирские футболисты обещали, что будут поздравлять их с Днем Победы и дарить подарки.