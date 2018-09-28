Серпуховский городской суд лишил родительских прав Дмитрия Грачева, который в декабре прошлого года отрубил руки своей супруге. Маргарита Грачева пять раз обращалась с исковым заявлением, и только сейчас ее требование было удовлетворено.

Серпуховский городской суд лишил родительских прав Дмитрия Грачева, который в декабре прошлого года отрубил руки своей супруге. Маргарита Грачева пять раз обращалась с исковым заявлением, и только сейчас ее требование было удовлетворено, сообщает "Россия 24".В декабре прошлого года житель подмосковного Серпухова не простил жене, что она подала на развод. Мужчина вывез супругу в лес и отрубил кисти рук, а потом сам доставил ее в больницу. Одну руку врачам удалось спасти, но, по их словам, понадобится еще несколько операций и долгий курс реабилитации.Дмитрий Грачев сам пришел в полицию и признался в содеянном. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы.