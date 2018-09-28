Иван Краско дал понять, что весь скандал с любовницей, которая еще моложе, чем его молодая жена, умело срежиссированная работа ток-шоу Дмитрия Шепелева На самом деле. По мнению артиста, ситуация зашла очень далеко.

Иван Краско дал понять, что весь скандал с любовницей, которая еще моложе, чем его молодая жена, умело срежиссированная работа ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". По мнению артиста, ситуация зашла очень далеко.В передаче "На самом деле" разворачивается настоящий сериал, главным действующим лицом которого является прославленный актер Иван Краско. За сердце 88-летнего артиста борются его молодая жена Наталья и некая Юлия Кичемасова. Якобы девушка готова родить Краско кучу детишек, в отличие от его благоверной. В передаче показали идиллические кадры, где престарелый артист прогуливается с новой подружкой и даже ухаживает за ней в кафе.Однако не успела заинтересованная общественность прийти в себя от ретивости Краско, как Кичемасова связалась с журналистами. "Мне Первый канал не заплатил обещанных денег, но я бы за денежку, которая меня устроит, дала бы вам интервью. Если я вам расскажу, что все на шоу подставлено, сколько вы мне заплатите? На Первом канале мне сказали, что если я буду разглашать информацию, мне будет стоить это два миллиона", – цитирует заманчивое предложение Юлии Кичемасовой .Девушка объяснила, что ей деньги нужны якобы на реабилитацию. "На меня напал неизвестный", – коротко сообщила Кичемасова. Вскоре выяснилось, что этим "неизвестным" оказалась жена Ивана Краско Наталья. Это выяснилось в новом выпуске ток-шоу, где, к слову, самого актера не было видно. Оказалось, Иван Иванович устал от этого скандального сериала.По словам артиста, он просил не делать этого. "Навязали мне эту Юлю, якобы она моя возлюбленная. Конечно, я ее не знал до съемок ток-шоу. Увидел перед шоу, когда нам нужно было сделать подсъемы для передачи. Тогда меня попросили быть с ней понежнее", – рассказал журналистам Краско.Актер признался, что разочаровался итоговым сценарием передачи и всем выпуском в целом со своим участием. По его мнению, это оказался перебор. "Редакторша чуть в обморок не упала, когда я сказал, что я их разоблачу. Дурь такая, что дальше некуда", – заключил Иван Краско.