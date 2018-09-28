Экс-глава британского МИД Борис Джонсон раскритиковал в очередной раз план премьер-министра страны Терезы Мэй по выходу из ЕС. В своей статье, опубликованной в The Daily Telegraph, Джонсон назвал план Мэй моральным и интеллектуальным унижением.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон раскритиковал в очередной раз план премьер-министра страны Терезы Мэй по выходу из ЕС. В своей статье, опубликованной в The Daily Telegraph, Джонсон назвал план Мэй моральным и интеллектуальным унижением и наихудшим из возможных вариантов.Бывший министр предложил свой план, который подразумевает возможность соглашения о свободной торговле по канадской модели.Соглашение между Евросоюзом и Канадой было подписано в 2016 году и подразумевает устранение 98 процентов всех тарифов. Впрочем, документ пока не вступил в силу, однако Джонсон уверен, что такой подход позволит Великобритании по-настоящему использовать возможности Brexit. Если британскому правительству в сложившей ситуации не удастся "сделать все правильным образом", следующие поколения "вряд ли простят нас", пишет экс-министр.Кроме того, Джонсон считает, что необходимости жесткой границы с Ирландией нет, и этот вопрос, по его мнению, также должен быть урегулирован в рамках торгового соглашения, передает "Интерфакс".Ранее Тэреза Мэй заявила, что переговоры Великобритании с Евросоюзом зашли в тупик.