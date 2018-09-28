Владимир Путин нанес визит в Баку. И хотя этот визит был кратким и рабочим, темы обсуждались крайне важные. Всего месяц назад прикаспийские государства успешно завершили переговоры о правовом статусе моря. И их договоренности открывают огромные перспективы для сотрудничества.

Владимир Путин нанес визит в Баку. И хотя этот визит был кратким и рабочим, темы обсуждались крайне важные. Всего месяц назад прикаспийские государства успешно завершили переговоры о правовом статусе моря. И их договоренности открывают огромные перспективы для сотрудничества. Об этих перспективах президенты России и Азербайджана говорили на межрегиональном форуме, который проходит в Баку уже 9 лет. Лидеры нашли время и для спорта: в столице Азербайджана идет чемпионат мира по дзюдо."Удар ветра" — так переводится Баку с древнеперсидского. Ветер здесь сегодня такой, что, действительно, с ног сбивает. Хозяева подстраховались — ковровую дорожку у трапа прибили гвоздями с позолотой. В начищенных до зеркального блеска сапогах российский борт номер один встречает почетный караул. Прямо из аэропорта Владимир Путин отправляется на чемпионат мира по дзюдо. На трибуны заходят вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.Один план на трибуне, а дальше — фото Владимира Путина-дзюдоиста в молодости. Теплая поддержка — ведь в дзюдо Путин свой: с 11 лет занимается, мастер спорта и был чемпионом Ленинграда в свое время. Так что за происходящим на татами следит со знанием дела.Самая зрелищная часть чемпионата. Командный турнир — стенка на стенка. От каждой сборной — трое мужчин и трое женщин. На татами выходят сборная Великобритании и сборная России. Поддержка болельщиков, президент на трибуне, и они побеждают. Насколько жесткий спорт дзюдо, видно по кимоно, которые в пятнах крови. Побороли британцев, разделались со сборной Казахстана, Германии. Но в полуфинале уступили французам. Перед поединком за бронзовые медали команду настраивал президент.Досмотреть турнир до конца Путину не дали дела. У него в Баку насыщенная программа — переговоры с коллегой Алиевым. Только в этом году это их четвертая встреча. Вместе лидеры побывали на заседании российско-азербайджанского форума. У деловых кругов связи давние и крепкие. Работает больше 700 совместных предприятий, а российские инвестиции в Азербайджан превышают 1,5 миллиарда долларов."Компания "Роснефть" совместно с госкорпорацией Азербайджана в скором времени приступит к разведке и освоению нефтегазового месторождения, — напоминает Владимир Путин. — Около 4 миллиардов долларов инвестировала в энергетические проекты в Азербайджане компания "ЛУКойл", а "Транснефть", наша ведущая монополия по транспортировке нефти, обеспечивает надежный транзит азербайджанской нефти на экспорт по нефтепроводу Баку — Новороссийск".Помогает Россия не только в энергетике. Здесь никогда, даже в советское время, не было собственного фармпроизводства, 99 процентов лекарств страна закупает за границей — цены соответствующие. Пятьсот миллионов таблеток в год сможет выпускать комплекс после открытия. Грандиозный проект на берегу Каспия реализует российская компания. Инвестор планирует наладить выпуск лекарств для онкобольных, диабетиков, гипертоников. Подробнее об этом — Наталья Баданина, директор представительства фармацевтической компании в Азербайджане: "Порой мы сталкиваемся с проблемой, с проблемой найти те или иные кадры. Но как-то выходим из ситуации. Будут приезжать специалисты из России, стран СНГ, обучать".О тесных контактах на простом человеческом уровне говорит Ильхам Алиев. Только "Азербайджанские авиалинии" совершают в Россию полсотни рейсов каждую неделю. "В туристической сфере также мы видим очень значительный рост посещений Азербайджана со стороны граждан России, — отмечает президент Азербайджана. — За неполные 9 месяцев около 700 тысяч россиян посетили Азербайджан. Уверен, что эта цифра также в будущем будет расти".Фитосанитарные службы обеих стран объединили базы. Очередей на границе нет. Овощи из Азербайджана в Россию попадают всего за пару дней. На Знаменитые бакинские помидоры заказы расписаны почти на год вперед. Местные агрономы объясняют, почему у их томатов такой вкус специфический.Несомненно, повлияет на кооперацию и недавно подписанная конвенция о статусе Каспийского моря. Он был утвержден странами региона чуть больше месяца назад. "Это, безусловно, прорывное решение, — констатирует российский президент. — Создает нам хорошую базу для сотрудничества в каспийском регионе. Рассчитываем, что российские и азербайджанские компании активно займутся реализацией перспективных проектов в Каспийском регионе. Прежде всего, в сфере транспорта, грузоперевозок, добычи нефти, газа, экологии, и безусловно, сохранение биоресурсов и биоразнообразия Каспия".Российская делегация на форуме представлена еще и главами субъектов, у которых тесные связи с Азербайджаном. Слово берет руководитель Дагестана Владимир Васильев. "Мы сегодня поставляем большое количество продовольствия, — сообщает он. — Есть у нас и промышленные связи, чем мы очень дорожим, и которые мы будем развивать".Пока политики общались на форуме, дзюдоисты продолжали бороться за медали. Россияне, похоже, прониклись президентским напутствием. Сражались отчаянно и, несмотря на сумасшедшую поддержку трибун хозяевам, азербайджанцам не оставили шансов. Чемпионат мира — квалификационный турнир перед токийской Олимпиадой 2020 года. Судя по результатам и настрою, российские дзюдоисты уверенно идут к олимпийским татами.