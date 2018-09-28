Более 80% россиян удовлетворены результатами благоустройства парков. Об этом сообщил координатор партийного проекта Единой России Городская среда, заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. По его словам, партийцы в рамках акции Твой парк собрали предложения жителей, которые в дальнейшем будут воплощены в жизнь.

Более80% россиян удовлетворены результатами благоустройства парков. Об этом сообщил координатор партийного проекта "ЕдинойРоссии" "Городская среда", заместитель председателя думского комитета пожилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. По его словам, партийцы в рамках акции "Твой парк" собралипредложения жителей, которые в дальнейшем будут воплощены в жизнь.Качкаевотметил, что больше всего результатами акции довольны жители регионов Центральной России – 86% опрошенных, Поволжья и Урала – по 85%.При этомкоординатор партийного проекта "Городская среда" отметил, что самое популярное пожелание граждан – установка в парках уборных. На втором месте по востребованности – детские игровые комплексы и беседки в парках, на третьем – зоны воркаутов, прокат спортивного инвентаря, уличные кафе.Были и нестандартные пожелания, отметил Качкаев.Среди них он выделил установку летнего кинотеатра в Волгоградскойобласти, строительство площадки для скейтбординга в Пензенской области,фотозоны в Амурской области, поле для мини-футбола и теннисный корт вМагаданской. А в Калужской области и Ставропольском крае местныежители попросили установить питьевые фонтанчики.По словам Качкаева, большинство зон отдыха в рамках партпроекта"ЕР" "Городская среда" благоустраиваются постепенно. "Поэтомусуществует возможность дополнительно учесть мнения жителей приформировании планов дальнейшего благоустройства", – сказал он.Как отметил единоросс, партийцы доведут пожелания граждан до местных властей и будут отстаивать позицию жителей, добиваясь исполнения их просьб. Качкаев подчеркнул, что в следующем году "Единая Россия" проверит, какие из предложений были учтены.Напомним, ранее Качкаев, что партийцы возьмут на особый контроль зимнее благоустройство врегионах. Он отметил, что низкие температуры и высокая влажностьоказывают влияние на качество работ.Всероссийскаяакция "Твой парк" проходила в регионах с августа по сентябрь по инициативе партийного проекта "Городская среда". В нейприняли участие 69 субъектов Федерации. Активисты и волонтеры проводилиопрос посетителей парков. Цель – выяснить отношение граждан кблагоустройству.Партийныйпроект "Единой России" "Городская среда" направлен на благоустройстводворов и мест массового отдыха в субъектах Федерации. Работы проводятсяна основании обращений и инициатив местных жителей, на каждом этапеблагоустройства обеспечивается общественный контроль.Работакоординируется между федеральными, региональными и местными властями.При этом в благоустройство активно вовлекаются местные жители. Особоевнимание в партпроекте уделено городским паркам. Для повышения уровня их комфорта проводятся общественные слушания, собираются пожелания граждан.