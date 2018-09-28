Более
80% россиян удовлетворены результатами благоустройства парков. Об этом сообщил координатор партийного проекта Единой
России Городская среда, заместитель председателя думского комитета по
жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. По его словам, партийцы в рамках акции Твой парк собрали
предложения жителей, которые в дальнейшем будут воплощены в жизнь.
Более
80% россиян удовлетворены результатами благоустройства парков. Об этом сообщил координатор партийного проекта "Единой
России" "Городская среда", заместитель председателя думского комитета по
жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. По его словам, партийцы в рамках акции "Твой парк" собрали
предложения жителей, которые в дальнейшем будут воплощены в жизнь.
Качкаев
отметил, что больше всего результатами акции довольны жители регионов Центральной России – 86% опрошенных, Поволжья и Урала – по 85%.
При этом
координатор партийного проекта "Городская среда" отметил, что самое популярное пожелание граждан – установка в парках уборных. На втором месте по востребованности – детские игровые комплексы и беседки в парках, на третьем – зоны воркаутов, прокат спортивного инвентаря, уличные кафе.
Были и нестандартные пожелания, отметил Качкаев.
Среди них он выделил установку летнего кинотеатра в Волгоградской
области, строительство площадки для скейтбординга в Пензенской области,
фотозоны в Амурской области, поле для мини-футбола и теннисный корт в
Магаданской. А в Калужской области и Ставропольском крае местные
жители попросили установить питьевые фонтанчики.
По словам Качкаева, большинство зон отдыха в рамках партпроекта
"ЕР" "Городская среда" благоустраиваются постепенно. "Поэтому
существует возможность дополнительно учесть мнения жителей при
формировании планов дальнейшего благоустройства", – сказал он.
Как отметил единоросс, партийцы доведут пожелания граждан до местных властей и будут отстаивать позицию жителей, добиваясь исполнения их просьб. Качкаев подчеркнул, что в следующем году "Единая Россия" проверит, какие из предложений были учтены.
Напомним, ранее Качкаев
, что партийцы возьмут на особый контроль зимнее благоустройство в
регионах. Он отметил, что низкие температуры и высокая влажность
оказывают влияние на качество работ.
Всероссийская
акция "Твой парк" проходила в регионах с августа по сентябрь по инициативе партийного проекта "Городская среда". В ней
приняли участие 69 субъектов Федерации. Активисты и волонтеры проводили
опрос посетителей парков. Цель – выяснить отношение граждан к
благоустройству.
Партийный
проект "Единой России" "Городская среда" направлен на благоустройство
дворов и мест массового отдыха в субъектах Федерации. Работы проводятся
на основании обращений и инициатив местных жителей, на каждом этапе
благоустройства обеспечивается общественный контроль.
Работа
координируется между федеральными, региональными и местными властями.
При этом в благоустройство активно вовлекаются местные жители. Особое
внимание в партпроекте уделено городским паркам. Для повышения уровня их комфорта проводятся общественные слушания, собираются пожелания граждан.