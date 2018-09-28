Вкладчики признанного банкротом банка Югра
смогли достучаться до высших эшелонов власти. Решить их проблемы попросили генпрокурора
Юрия Чайку.
Вкладчики признанного банкротом банка "Югра"
смогли достучаться до высших эшелонов власти. Решить их проблемы попросили генпрокурора
Юрия Чайку.
Депутатский запрос по поводу претензий,
изложенных в открытом письме Союза вкладчиков, направил в прокуратуру Игорь
Сухарев. Парламентарий отреагировал на наказ своих избирателей, попросивших его
дать ход обращению, направленному общественной организацией в Госдуму.
Активисты настаивают на том, что Центробанк
России своими действиями нарушил финансовые интересы граждан и бизнеса. Лидер Союза
вкладчиков Николай Николаев также лично обратился к депутату Сухареву. Реакция
из Госдумы последовала оперативно.
Депутат написал письмо генпрокурору, в котором ссылается на обращение
вкладчиков и просит по существу рассмотреть факты ликвидации
Центробанком банка "Югра".
Его вкладчики утверждают, что
несколько раз нарушил законодательство: в частности, когда отзывал лицензию у "Югры"
и вводил в банке временное управление.
Союз вкладчиков России представляет
интересы более чем 35 тысяч физических лиц и предпринимателей, которые потеряли
в закрытых банках свои средства.
Организация за последний год превратилась в
заметную общественную силу: она приняла активное участие в предвыборной
кампании, распространив поддержать свои требования среди кандидатов и
получила множество голосов в свою поддержку. Вкладчики искали союзников в лице
Патриарха Кирилла, депутатов Думы и добились того, чтобы их приняли в
управлении делами президента.
Напомним, временная администрация в лице
Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" в июле 2017 года,
а в начале августа у банка была отозвана лицензия. 26 сентября 2018 года
Московский арбитражный суд признал финансовую организацию банкротом. По итогам
первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов в
банковской системе России.