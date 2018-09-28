Вкладчики признанного банкротом банка Югра смогли достучаться до высших эшелонов власти. Решить их проблемы попросили генпрокурора Юрия Чайку.

Вкладчики признанного банкротом банка "Югра"смогли достучаться до высших эшелонов власти. Решить их проблемы попросили генпрокурораЮрия Чайку.Депутатский запрос по поводу претензий,изложенных в открытом письме Союза вкладчиков, направил в прокуратуру ИгорьСухарев. Парламентарий отреагировал на наказ своих избирателей, попросивших егодать ход обращению, направленному общественной организацией в Госдуму.Активисты настаивают на том, что ЦентробанкРоссии своими действиями нарушил финансовые интересы граждан и бизнеса. Лидер Союзавкладчиков Николай Николаев также лично обратился к депутату Сухареву. Реакцияиз Госдумы последовала оперативно.Депутат написал письмо генпрокурору, в котором ссылается на обращениевкладчиков и просит по существу рассмотреть факты ликвидацииЦентробанком банка "Югра".Его вкладчики утверждают, чтонесколько раз нарушил законодательство: в частности, когда отзывал лицензию у "Югры"и вводил в банке временное управление.Союз вкладчиков России представляетинтересы более чем 35 тысяч физических лиц и предпринимателей, которые потерялив закрытых банках свои средства.Организация за последний год превратилась взаметную общественную силу: она приняла активное участие в предвыборнойкампании, распространив поддержать свои требования среди кандидатов иполучила множество голосов в свою поддержку. Вкладчики искали союзников в лицеПатриарха Кирилла, депутатов Думы и добились того, чтобы их приняли вуправлении делами президента.Напомним, временная администрация в лицеАгентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" в июле 2017 года,а в начале августа у банка была отозвана лицензия. 26 сентября 2018 годаМосковский арбитражный суд признал финансовую организацию банкротом. По итогампервого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов вбанковской системе России.