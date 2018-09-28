В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные игры. В одной из них Нью-Йорк Рейнджерс в гостях сумел одолеть Филадельфию Флаейрз со счетом 4:2. Победную шайбу забросил российских форвард Владислав Наместников, отметившийся также голевой передачей.

В Национальной хоккейной лиге продолжаются предсезонные игры. В одной из них "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях сумел одолеть "Филадельфию Флаейрз" со счетом 4:2. Победную шайбу забросил российских форвард Владислав Наместников, отметившийся также голевой передачей.Помимо россиянина в составе победителей отличились Винни Леттиери, Бретт Хауден и Кевин Хейс. У проигравших одна из шайб оказалась на счету защитника "летчиков" Ивана Проворова. Еще один хоккеист из России Михаил Воробьев отдал две передачи.В другой встрече дня "Тампа-Бэй Лайтнинг" дома оказалась сильнее "Флориды Пантерз". За хозяев льда отличился российский нападающий "молний" Александр Волков.