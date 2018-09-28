Представители компании Google отпраздновали 20-летие публикацией инфографики, на которой показано, как за последние два десятилетия менялась популярность фильмов, книг, песен, актеров и даже животных, которых пользователи искали с помощью сервиса.

Представители компании Google отпраздновали 20-летие публикацией инфографики, на которой показано, как за последние два десятилетия менялась популярность фильмов, книг, песен, актеров и даже животных, которых пользователи искали с помощью сервиса.Так, самой востребованной певицей в Интернете в 2002-м, 2006-м и 2007-м годах была Шакира. С 2010 года ее место плотно занял Джастин Бибер.Что касается актрис, то до 2002 года самой популярной кинозвездой в Сети была Памела Андерсон, но затем ее потеснил Орландо Блум. Джессика Альба была в топе с 2005-го по 2007-й, Хит Леджер – в 2008-м, а с 2009-го по наши дни первая позиция прочно укрепилась за Меган Фокс.Наибольшей популярностью в Сети за последние 20 лет пользовались экранизации комиксов Marvel: "Тор", "Люди Икс", "Мстители", "Стражи галактики" (с 2014 года). Иногда на верхних строчках оказывались "Гадкий я" и "Трансформеры".Расклад по книгам тоже интересный – до 2003 года "Лолита" Набокова была популярнее Корана и Библии. Затем священные писания заняли лидирующие позиции, а третье все эти годы делили между собой "Гарри Поттер и Дары Смерти" и "Гамлет". С 2014 года на третьем месте прочно держится роман-антиутопия Джорджа Оруэлла "1984".Наконец, оказалось, что на протяжение 20 лет собаки были популярнее кошек. Коты находятся на втором месте, правда, иногда их теснили лошади и рыбы.