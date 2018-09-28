На проходящем в Сочи 16-м этапе Формулы-1 Гран-при России состоялась вторая свободная практика. Лучший результат показал британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes. Выступающий за Williams Сергей Сироткин стал 19-м.

На проходящем в Сочи 16-м этапе "Формулы-1" Гран-при России состоялась вторая свободная практика. Лучший результат показал британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes. Выступающий за Williams Сергей Сироткин стал 19-м.Хэмилтон проехал самый быстрый круг за 1:33.385 и опередил своего напарника по Mercedes финна Валлтери Боттаса. Третий результат у голландского гонщика Макса Ферстаппена из Red Bull. Четвертое место также у представителя "красных быков" австралийца Даниэла Рикардо.Сергей Сироткин показал предпоследний, 19 результат, опередив только второго пилота Williams канадца Лэнса Стролла. Артем Маркелов из Renault во второй практике участия не принимал.Третья свободная практика запланирована на субботу (12:00). В 15.00 того же дня начнется квалификация Гран-при России. Старт главной гонки будет дан в воскресенье, в 14.00.