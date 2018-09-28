Сегодня, 28 сентября, шоумену Роману Трахтенбергу могло бы исполнится 50 лет. Отец знаменитого радиоведущего Лев Глебович Горбунов накануне рассказал, что в его семье до сих пор не утихают страсти.

Сегодня, 28 сентября, шоумену Роману Трахтенбергу могло быисполнится 50 лет. Отец знаменитого радиоведущего ЛевГлебович Горбунов накануне рассказал, что в его семье до сих пор не утихаютстрасти.Лев Глебович отметил, что к могилеего сына не зарастает народная тропа. Поклонники не забывают кумира – частоприходят, оставляют сигареты и конфеты. С некоторыми ему дажеудалось пообщаться. Сам он всегда приезжает в дни рождения и смерти сына."Вот и в этот раз пойдем с моей супругой Таней,нашим младшим сыном Сашей и двумя внучками", – рассказал мужчина.Горбунов огорчен тем, чтокто-то выдергивает цветы с могилы Романа. Он полагает, что его экс-невестка ЕленаРоманова таким образом мстит ему. "Когда Рома умер, Лена установила памятник,напоминающий булыжник. Он нам не понравился, снесли, позже сделали другой,помог поклонник Ромочки", – сообщил Лев Глебович.Отец Трахтенберга считает, что Романованастроила против него внука Льва-Давида.Раньше он приезжал в гости и выходил на связь в соцсетях, а теперь пропал и всесообщения игнорирует. Также до Горбунова дошли слухи о том, что Елена нагуляламальчика. "От его матери никакой реакции не последовало, когда задал вопрос проэто. Казалось, должна защищать и доказывать: мол, парень – ваша кровь. Нет!" -рассудил пожилой мужчина.Со вторым сыном Романа – Сергеем, рожденным вне брака, от АленыСеменовой, он тоже связь не поддерживает. Все начиналось хорошо, внукпознакомил его с женой и сыном, пытался подружиться с Львом-Давидом, но не вышло.Но после выступления Сергеяна телевидении отношениям деда и внука пришел конец."Сережа стал гостем передачи "Звезды сошлись". Ведущиепоинтересовались: "Досталось ли вам наследство отца?" Внук пробурчал: "Нирубля!" Потом снова последовал вопрос: "А как с родственниками дела?" Он им:"Жду, когда у них проснется совесть". И тут крупным планом мое фото показали.От увиденного чуть со стула не упал... Допускаю, что внук имел в виду Лену. Яже до последнего уговаривал не прекращать с ней борьбу за имущество. В любомслучае осадок остался" – вспомнил отец радиоведущего.Лев Глебович рассказал, чтосмог отсудить долевое право на три московские квартиры в размере 25%. В итоге,сложив доли, ему удалось получить одни апартаменты, которые теперь не могутузаконить из-за перепланировки. Поэтому квартира пока пустует.Горбунов сообщил, что недавноперенес два инсульта. После первого удара плохо пишет правая рука, послевторого село зрение. Сейчас пожилой мужчина борется с раком простаты. "Благопенсии хватает на лечение. Не жалуюсь. Зачем?! Думаю, бывшие невесты Ромытолько обрадуются моим проблемам!" – заявил отец Романа Трахтенберга в беседе со StarHit.