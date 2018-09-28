Илон Маск может сменить скоростной режим на тюремный. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на главу Тесла, обвинив его в мошенничестве. А все из-за того, что известный предприниматель сообщил о плане сделать компанию снова частной с помощью выкупа акций производителя электромобилей по 420 долларов за штуку.

Илон Маск может сменить скоростной режим на тюремный. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на главу Тесла, обвинив его в мошенничестве. А все из-за того, что известный предприниматель сообщил о плане сделать компанию снова частной с помощью выкупа акций производителя электромобилей по 420 долларов за штуку.В четверг комиссия подала иск против Маска в окружной суд США из-за его заявлений о намерении осуществить обратный выкуп акций компании​​​. По ее мнению, Маск сделал серию "ложных и вводящих в заблуждение заявлений".Сам же Илон Маск в интервью телевидению сказал, что эти действия комиссии его огорчили и разочаровали. По его словам, он действовал "в интересах правды, прозрачности и инвесторов".Еще в августе Маск заявил в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку (добавив, что финансирование сделки обеспечено), но после встречи с инвесторами объявил об отказе от этих намерений.Teslа основана в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем, сообщает ТАСС.