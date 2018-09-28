Мисс Ирак Тара Фарес застрелена в Багдаде. Девушка регулярно публиковала на своей странице в Instagram откровенные снимки, чем вызывала раздражение определенной части традиционного общества.

"Мисс Ирак" Тара Фарес застрелена в Багдаде. Девушкарегулярно публиковала на своей странице в Instagram откровенные снимки, чем вызывала раздражение определенной частитрадиционного общества.Фарес завоевала титул в 2015 году. Именно тогда в Ираке впервые после1972 года прошел конкурс красоты. Затем модель уехала в Европу, но позжевсе-таки вернулась на родину.Тара была известна своими весьма провокационными для местногообщества фотосессиями. На ее Instagram подписаны почти три миллионапользователей.Восточную красавицу нашли мертвойв ее спортивной машине, передает сайт телеканала Kurdistan24 со ссылкойна МВД Ирака."Три пулевых ранения —два в голову и третье – в область груди", – отметил директор службыздравоохранения района Эр-Расафа Касем Абдель Хади​​​.МИД Ирака начал расследования убийства модели. Правоохранители неисключают, что Фарес погибла именно из-за своих откровенных снимков."Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость", – подписанопоследнее фото в ее Instagram.Напомним, летом этого года вкурортном турецком городе Бодруме погибла популярная исполнительница ХэсерТулу. Ее расстреляли в увеселительном заведении "Медуза" наБарлар-стрит. Девушка родилась в Измире. Ее клип на песню Ömür Törpüsüсобрал на YouTube более миллионы просмотров.