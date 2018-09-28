Мисс Ирак Тара Фарес застрелена в Багдаде. Девушка
регулярно публиковала на своей странице в Instagram откровенные снимки, чем вызывала раздражение определенной части
традиционного общества.
"Мисс Ирак" Тара Фарес застрелена в Багдаде. Девушка
регулярно публиковала на своей странице в Instagram откровенные снимки, чем вызывала раздражение определенной части
традиционного общества.
Фарес завоевала титул в 2015 году. Именно тогда в Ираке впервые после
1972 года прошел конкурс красоты. Затем модель уехала в Европу, но позже
все-таки вернулась на родину.
Тара была известна своими весьма провокационными для местного
общества фотосессиями. На ее Instagram подписаны почти три миллиона
пользователей.
Восточную красавицу нашли мертвой
в ее спортивной машине, передает сайт телеканала Kurdistan24 со ссылкой
на МВД Ирака.
"Три пулевых ранения —
два в голову и третье – в область груди", – отметил директор службы
здравоохранения района Эр-Расафа Касем Абдель Хади.
МИД Ирака начал расследования убийства модели. Правоохранители не
исключают, что Фарес погибла именно из-за своих откровенных снимков.
"Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей свою великую милость", – подписано
последнее фото в ее Instagram.
Напомним, летом этого года в
курортном турецком городе Бодруме погибла популярная исполнительница Хэсер
Тулу. Ее расстреляли в увеселительном заведении "Медуза" на
Барлар-стрит. Девушка родилась в Измире. Ее клип на песню Ömür Törpüsü
собрал на YouTube более миллионы просмотров.