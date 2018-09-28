Крестный ход заблокирует движение. Ограничение будет действовать 30 сентября 2018 года на все виды транспорта с 18.00 до 18.45 по улицам Большая Московская и Большая Нижегородская на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе.

Крестный ход заблокирует движение. Ограничение будет действовать 30 сентября 2018 года на все виды транспорта с 18.00 до 18.45 по улицам Большая Московская и Большая Нижегородская на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Религиозное шествие состоится в честь праздника новомучеников и исповедников Владимирских. Для автомобилистов предлагают пути объезда по Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, Луначарского, Усти-на-Лабе.