Самарские Крылья Советов на выезде встречались в 1/16 финала Кубка России с ФК Тамбов. Матч получился крайне упорным. Лишь в дополнительное время гости сломили сопротивление тамбовской команды. Итоговый счет – 2:1 в пользу подопечных Андрея Тихонова.

Самарские "Крылья Советов" на выезде встречались в 1/16 финала Кубка России с ФК "Тамбов". Матч получился крайне упорным. Лишь в дополнительное время гости сломили сопротивление тамбовской команды. Итоговый счет – 2:1 в пользу подопечных Андрея Тихонова.В основное время соперники обменялись голами: на 37-й минуте Данил Кленкин вывел хозяев поля вперед, а Никита Чичерин на 73-й минуте сравнял счет в матче.В дополнительное время Антон Паул принес победу "Крыльям Советам". В 1/8 финала Кубка России самарская команда встретится с "Краснодаром", ранее обыгравшим курский "Авангард".