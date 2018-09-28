В Москве прошло знаменитое дерби между ЦСКА и Спартаком в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы, принимавшие принципиального соперника на своем льду, добились непростой победы со счетом 2:1.

В Москве прошло знаменитое дерби между ЦСКА и "Спартаком" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы, принимавшие принципиального соперника на своем льду, добились непростой победы со счетом 2:1.В составе победителей дублем отметился Михаил Григоренко. Обе шайбы были заброшены красно-синими в большинстве. В третьем периоде спартаковцы усилиями Александра Хохлачева отыграли один гол. Однако уйти от поражения красно-белым не удалось.В других встречах дня ХК "Сочи" в гостях был сильнее рижского "Динамо" (4:1), а братиславский "Слован" дома уступил финскому "Йокериту" со счетом 3:5.