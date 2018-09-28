Владелец московского Спартака Леонид Федун выступил с очередной инициативой по реформированию отечественного футбола. Он предлагает запретить использование бюджетных источников для спонсирования клубов, но при этом хотел бы создать прозрачную господдержку профессиональных лиг.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выступил с очередной инициативой по реформированию отечественного футбола. Он предлагает запретить использование бюджетных источников для спонсирования клубов, но при этом хотел бы создать прозрачную господдержку профессиональных лиг."Необходимо конвертировать квазигосударственные льготы и спонсорство в прозрачную господдержку профессиональных лиг. Лучше всего это сделать через механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов. Достаточно 80-100 миллионов евро для РПЛ и 15 – для ФНЛ", — говорится в статье Федуна, которую опубликовал "Спорт-экспресс".Известный предприниматель считает, что без решения вопроса с медиаправами российский футбол обречен на деградацию, напомнив, что основной доход европейские клубы получают именно от продажи телевизионных и медиаправ.Также он заявил, что в чемпионате РПЛ должны участвовать от 12 до 16 клубов. Они обязаны иметь полноценную академию с соответствующей инфраструктурой, а также стадион с крытыми трибунами вместимостью не менее 20 тысяч зрителей.Бездефицитный бюджет клуба должен составлять не менее 13 миллионов евро.Ранее Федун предлагал изменить календарь чемпионата России с учетом климатических условий, чтобы избежать проведения игр в мороз в ноябре и декабре.