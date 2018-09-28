Диагональный мужской сборной России по волейболу Максим Михайлов прокомментировал поражение команды от американцев, которое не позволило россиянам пройти в полуфинал чемпионата мира. По его словам, игроки и тренерский штаб крайне разочарованы подобным результатом.

Диагональный мужской сборной России по волейболу Максим Михайлов прокомментировал поражение команды от американцев, которое не позволило россиянам пройти в полуфинал чемпионата мира. По его словам, игроки и тренерский штаб крайне разочарованы подобным результатом."Думаю, сегодня мы сыграли даже лучше, чем во вчерашней игре с Бразилией. К сожалению, этого было недостаточно для победы над сборной США. Завершить сезон на такой ноте – большое разочарование для всех", — приводит слова Михайлова официальный сайт Международной федерации волейбола.Напомним, что 27 сентября россияне уступили американцам со счетом 0:3 и не смогли попасть в полуфинал чемпионата мира.