Мадридский Реал в ближайший вторник проведет в Москве матч Лиги чемпионов с ЦСКА. Действующий клубный чемпион Европы не сможет рассчитывать в этой игре на левого защитника Марсело.

Мадридский "Реал" в ближайший вторник проведет в Москве матч Лиги чемпионов с ЦСКА. Действующий клубный чемпион Европы не сможет рассчитывать в этой игре на левого защитника Марсело.В матче с "Севильей", в котором "Реал" потерпел крупное поражение 0:3, Марсело получил повреждение и не смог доиграть встречу до конца. "Реал" к тому времени сделал все замены, поэтому был вынужден играть в меньшинстве.Обследование выявило у Марсело повреждение камбаловидной мышцы (часть трехглавой мышцы голени) правой ноги. Сроки восстановления бразильца пока неизвестны. Однако Марсело будет вынужден пропустить встречу с "Атлетико" и матч с ЦСКА.