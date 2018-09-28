Виктория Скрипаль попала в аварию по дороге из Ярославля в Москву. У ее машины лопнуло колесо, и машина врезалась в отбойник. Виктория и ее муж не пострадали.

Виктория Скрипаль попала в аварию по дороге из Ярославля в Москву.ДТП произошло 26 сентября. "Только проехали стелу "Московская область", и у нас лопнуло переднее левое колесо. Нас стало заносить, и мы въехали в отбойник", — рассказала она РИА Новости.В машине находилась Виктория и ее муж. Они не пострадали. Машина получила повреждения, теперь ей предстоит довольно серьезный ремонт. По словам Виктории, скорость была небольшой, машина была исправной. За неделю Скрипаль обращалась в шиномонтаж для проверки. Колеса были все отбалансированы.Виктория Скрипаль – племянница Сергея Скрипаля, который был отравлен вместе с дочерью Юлией в Солсбери. Британские власти подозревают в этом двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению полиции, они являются сотрудниками ГРУ. Затем Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига. В 2014 году он стал Героем России за проведение миротворческой миссии. Сами Петров и Боширов все обвинения отрицают. В своем интервью RT они рассказали, что были в Солсбери в качестве туристов, они не работают в разведке, а ведут бизнес.