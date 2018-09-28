Ирина Бузова ответила претенденту на руку
и сердце дочери в шоу Замуж за Бузову. Евгений Назаров променял Ольгу на
деньги.
Ирина Бузова ответила претенденту на руку
и сердце дочери в шоу "Замуж за Бузову". Евгений Назаров променял Ольгу на
деньги.
Участник телепроекта,
заявлявший, что является долларовым миллионером, отказался от участия в шоу, забрав
два миллиона рублей. Скандал прокомментировала мать поющей ведущей.
По словам Ирины
Бузовой, Назаров отказался не от ее дочери, а от своих слов и принципов.
Женщина вспомнила, что парень хвастался на проекте дорогими часами. Она подчеркнула,
что человеку, который позиционирует себя
как богач, довольно странно забирать деньги.
"Он не должен был опускать свою планку. Все в этой жизни играют свою
роль. Если человек постоянно говорит, что он долларовый миллионер, то не
логично под любым предлогом забирать деньги", – цитирует мать Бузовой Inforeactor.ru. Также она объяснила, почему Ольга расплакалась из-за
решения Евгения.
Ирина Бузова
отметила, что дочь, как и большинство женщин, доверчива и часто думает о людях
лучше, чем они есть. "Чем больше человек говорит о деньгах, тем больше
шансов, что он удавится за рубль", – заявила родительница звезды. Она
заключила, что человек, который не верен своему слову, не может назваться
мужчиной.
Мнения
же поклонников и хейтеров Ольги Бузовой разделились. Одни пользователи соцсетей
поддержали Еагения Назарова, а другие вступились за теледиву. Дискуссия
развернулась в Instagram-аккаунте
Ольги.
"Не плачь, Оля. Это
он стоит две копейки", "Правильно, что взял деньги, накинет свои
и вложит во что-то реально продуктивное", "Какой он миллионер?
Смешно. Ни подарков нормальных. Слова – пустой звук. Поступок свой он показал
сейчас. Оля, хорошо пусть даже такой ценой! Но ты его узнала", -
прокомментировали поступок участника шоу фолловеры Бузовой.