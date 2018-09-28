Ирина Бузова ответила претенденту на руку и сердце дочери в шоу Замуж за Бузову. Евгений Назаров променял Ольгу на деньги.

Ирина Бузова ответила претенденту на рукуи сердце дочери в шоу "Замуж за Бузову". Евгений Назаров променял Ольгу наденьги.Участник телепроекта,заявлявший, что является долларовым миллионером, отказался от участия в шоу, забравдва миллиона рублей. Скандал прокомментировала мать поющей ведущей. Она буквально отпинала ветреного юношу своими колкими фразами.По словам ИриныБузовой, Назаров отказался не от ее дочери, а от своих слов и принципов.Женщина вспомнила, что парень хвастался на проекте дорогими часами. Она подчеркнула,что человеку, который позиционирует себякак богач, довольно странно забирать деньги."Он не должен был опускать свою планку. Все в этой жизни играют своюроль. Если человек постоянно говорит, что он долларовый миллионер, то нелогично под любым предлогом забирать деньги", – цитирует мать Бузовой Inforeactor.ru. Также она объяснила, почему Ольга расплакалась из-зарешения Евгения.Ирина Бузоваотметила, что дочь, как и большинство женщин, доверчива и часто думает о людяхлучше, чем они есть. "Чем больше человек говорит о деньгах, тем большешансов, что он удавится за рубль", – заявила родительница звезды. Оназаключила, что человек, который не верен своему слову, не может назватьсямужчиной.Мненияже поклонников и хейтеров Ольги Бузовой разделились. Одни пользователи соцсетейподдержали Еагения Назарова, а другие вступились за теледиву. Дискуссияразвернулась в Instagram-аккаунтеОльги."Не плачь, Оля. Этоон стоит две копейки", "Правильно, что взял деньги, накинет своии вложит во что-то реально продуктивное", "Какой он миллионер?Смешно. Ни подарков нормальных. Слова – пустой звук. Поступок свой он показалсейчас. Оля, хорошо пусть даже такой ценой! Но ты его узнала", -прокомментировали поступок участника шоу фолловеры Бузовой.