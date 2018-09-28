До
конца 2019 года будет завершено строительство транспортно-пересадочного
узла Николаевская, который объединит станцию Московского центрального
кольца (МЦК) “Лихоборы” и платформу НАТИ Октябрьского направления
железной дороги. О ходе работ рассказал глава стройкомплекса столицы
Марат Хуснуллин.
До
конца 2019 года будет завершено строительство транспортно-пересадочного
узла "Николаевская", который объединит станцию Московского центрального
кольца (МЦК) “Лихоборы” и платформу НАТИ Октябрьского направления
железной дороги. О ходе работ рассказал глава стройкомплекса столицы
Марат Хуснуллин.
По его словам, возведение технологической части ТПУ "Николаевская" закончено примерно на четверть. Хуснуллин
подчеркнул, что пересадка будет осуществляться по принципу "сухие
ноги": весь процесс происходит в помещениях, пассажирам не нужно
выходить на улицу.
Глава стройкомплекса отметил, что новый транспортный хаб
снизит нагрузку на Ярославский вокзал, станции подземки
"Петровско-Разумовская" и "Комсомольская". Будет существенно улучшена
транспортная доступность районов Западное Дегунино и Головинский. Кроме того, добавил Хуснуллин, ТПУ важно и с точки зрения транспортного обслуживания строящегося электродепо “Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии.
Реализация
проекта транспортно-пересадочного узла "Николаевская" также
предусматривает строительство юго-западного терминала, который обеспечит
выход пассажиров к существующему терминалу МЦК "Лихоборы".
Кроме того, над железнодорожными путями и автомагистралью появятся
пешеходные переходы, по которым пассажиры смогут попасть на платформы
станции НАТИ. При этом к ТПУ уже есть подъезд с Северо-Восточной хорды, он был открыт мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Напомним,
что в столице продолжается активная работа по интеграции
железнодорожных радиусов с Московским центральным кольцом. Ее
планируется завершить в следующем году.
В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл платформу Новохохловская
на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). С нее можно
пересесть на одноименную станцию МЦК, а также выйти к остановкам
наземного пассажирского транспорта. Благодаря появлению платформы
улучшилась транспортная доступность десяти районов Москвы, где проживают
около 600 тысяч человек.
Ближе
к Московскому центральному кольцу стало и Савеловское направление МЖД,
где открылся новый вестибюль станции Окружная. По словам
градоначальника, пересаживаться с нее на метро и МЦК стало гораздо
удобнее.
Кроме того, продолжается строительство платформы Ленинградская Рижского направления. Уже готовы пассажирские платформы и два конкорса, предназначенные для выхода в сторону станции Московского центрального кольца "Стрешнево" и к метро "Войковская", на завершающем этапе находятся отделочные работы.
Как отметил Марат Хуснуллин,
в скором будущем Ленинградская станет также остановочным пунктом
"наземного метро" – Московского центрального диаметра (МЦД-2) по
маршруту Нахабино – Подольск.