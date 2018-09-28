До конца 2019 года будет завершено строительство транспортно-пересадочного узла Николаевская, который объединит станцию Московского центрального кольца (МЦК) “Лихоборы” и платформу НАТИ Октябрьского направления железной дороги. О ходе работ рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

Доконца 2019 года будет завершено строительство транспортно-пересадочногоузла "Николаевская", который объединит станцию Московского центральногокольца (МЦК) “Лихоборы” и платформу НАТИ Октябрьского направленияжелезной дороги. О ходе работ рассказал глава стройкомплекса столицыМарат Хуснуллин.По его словам, возведение технологической части ТПУ "Николаевская" закончено примерно на четверть. Хуснуллинподчеркнул, что пересадка будет осуществляться по принципу "сухиеноги": весь процесс происходит в помещениях, пассажирам не нужновыходить на улицу.Глава стройкомплекса отметил, что новый транспортный хабснизит нагрузку на Ярославский вокзал, станции подземки"Петровско-Разумовская" и "Комсомольская". Будет существенно улучшенатранспортная доступность районов Западное Дегунино и Головинский. Кроме того, добавил Хуснуллин, ТПУ важно и с точки зрения транспортного обслуживания строящегося электродепо “Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии.Реализацияпроекта транспортно-пересадочного узла "Николаевская" такжепредусматривает строительство юго-западного терминала, который обеспечитвыход пассажиров к существующему терминалу МЦК "Лихоборы".Кроме того, над железнодорожными путями и автомагистралью появятсяпешеходные переходы, по которым пассажиры смогут попасть на платформыстанции НАТИ. При этом к ТПУ уже есть подъезд с Северо-Восточной хорды, он был открыт мэром Москвы Сергеем Собяниным.Напомним,что в столице продолжается активная работа по интеграциижелезнодорожных радиусов с Московским центральным кольцом. Еепланируется завершить в следующем году.В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл платформу Новохохловскаяна Курском направлении Московской железной дороги (МЖД). С нее можнопересесть на одноименную станцию МЦК, а также выйти к остановкамназемного пассажирского транспорта. Благодаря появлению платформыулучшилась транспортная доступность десяти районов Москвы, где проживаютоколо 600 тысяч человек.Ближек Московскому центральному кольцу стало и Савеловское направление МЖД,где открылся новый вестибюль станции Окружная. По словамградоначальника, пересаживаться с нее на метро и МЦК стало гораздоудобнее.Кроме того, продолжается строительство платформы Ленинградская Рижского направления. Уже готовы пассажирские платформы и два конкорса, предназначенные для выхода в сторону станции Московского центрального кольца "Стрешнево" и к метро "Войковская", на завершающем этапе находятся отделочные работы.Как отметил Марат Хуснуллин,в скором будущем Ленинградская станет также остановочным пунктом"наземного метро" – Московского центрального диаметра (МЦД-2) помаршруту Нахабино – Подольск.