Качественная медицина, доступная ипотека, хорошие дороги и чистый воздух. Правительство определило основные направления своей работы на ближайшие шесть лет. Цели, поставленные президентом в новом майском указе, обретают конкретную форму.

Качественная медицина, доступная ипотека, хорошие дороги и чистый воздух. Правительство определило основные направления своей работы на ближайшие шесть лет. Цели, поставленные президентом в новом майском указе, обретают конкретную форму.Что реально должно измениться в жизни каждого из нас? И как скоро? Первое и важнейшее — демография. На рождаемость и медицину в ближайшие три года направят более 2 триллионов 200 миллиардов рублей. Из конкретных мер: в 2021 году материнский капитал вырастет до 489 тысяч. А местом в детском саду должен быть обеспечен каждый ребенок до 3 лет. Социальные выплаты будут расти вместе с инфляцией, а пособие по безработице для тех, кому скоро на пенсию, увеличится уже с 1 января. Меры должны дополнять друг друга."Можно сколько угодно долго и успешно строить дома и школы, но если к ним нет нормальных дорог, то эта работа в целом теряет смысл. Борьба с бедностью не ограничивается только повышением зарплат или социальных пособий. Уровень реальных доходов зависит и от развития транспортной сети, от того существует ли реальная возможность быстро и недорого добраться до другого города, где есть хорошая работа. Поэтому для того, чтобы жестче увязать национальные проекты и другие направления деятельности с целями развития будут сформированы модели их выполнения с показателями отчета и достижений, которых я буду рассматривать не реже двух раз в год", — заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.Правительство ставит цель в течение 6 лет улучшить жилищные условия для 5 миллионов семей ежегодно, строить до 120 миллионов квадратных метров жилья в год. С 2019-го снова начнут переселять из аварийных домов. И, конечно, доступная ипотека."Будут снижены ставки по ипотечным кредитам до 6% для семей при рождении второго и последующего детей. Вся совокупность финансовых мер, которые заложены в одном из федеральных проектов, проекта Демография, позволят обеспечить мерами поддержки почти полтора миллиона российских семей", — проинформировала общественность Татьяна Голикова, вице-премьер по вопросам социальной политики.Решено создать новую отрасль по сбору и переработке отходов. И снизить вредные выбросы в 12 самых загрязненных городах страны."Все особо опасные незаконные свалки, которые выявлены в города на 1 января этого года, должны быть ликвидированы. Кроме того, необходимо снизить уровень загрязнения воздуха, особенно в промышленных центрах. Это комплексная задача, в решении которой должны участвовать не только предприятия, хотя они несут прямую ответственность за вредные выбросы и должны контролировать, что у них происходит. Но нужно провести и модернизацию теплоснабжения, объектов коммунального хозяйства, спланировать транспортное сообщение так, чтобы разгрузить эти города от транзитных потоков", — поставил задачу Медведев.Ремонт дорог, снижение цен на авиабилеты, строительство школ. Перечень масштабный. Как и цель — войти в пятерку ведущих экономик мира.