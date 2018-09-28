В 2021 году для пассажиров будет открыт самый длинный маршрут Московского метрополитена – от Некрасовки до Новой Москвы. Он объединит Кожуховскую (Некрасовскую) линию, участки большого метрокольца и Калининско-Солнцевскую ветку, сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

В 2021 году для пассажиров будет открыт самый длинный маршрутМосковского метрополитена – от Некрасовки до Новой Москвы. Он объединитКожуховскую (Некрасовскую) линию, участки большого метрокольца иКалининско-Солнцевскую ветку, сообщил глава столичного стройкомплексаМарат Хуснуллин.Таким образом будет организован транзит с присоединенныхтерриторий через центр и север города на юго-восток столицы, отметил Хуснуллин.По его словам, Кожуховская (Некрасовская) линия метро, технический запусккоторой состоялся месяц назад, может быть полностью запущена уже вследующем году. Что касается работы на участках Большой кольцевой линии(БКЛ), необходимых для организации нового маршрута, то они разбиты нанесколько этапов, уточнил глава стройкомплекса Москвы."Уже в этом году мы запустим станцию "Савеловская", а в следующем – радиус от "Нижегородской" до "Авиамоторной", – сказал он.Хуснуллин отметил,что в 2021 году полностью будет запущен северо-восточный участокБольшой кольцевой линии, что позволит организовать самый длинный маршрут подземки. "Пассажиры смогут отправиться от станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии, далее проехать по северному полукольцу БКЛ и направиться после станции "Нижегородская" по "розовой" ветке до Некрасовки", – заявил Хуснуллин.Он подчеркнул, что таких сложных маршрутов, при этом охватывающихколоссальное количество территорий, в истории Московского метрополитенаеще не было.Напомним,первый участок Большой кольцевой линии протяженностью более 10километров был открыт в феврале этого года. В августе состоялся запуск отрезка желтой, Калининско-Солнцевской ветки от "Раменок" до "Рассказовки". В настоящее время обе линии, по сути, интегрированы в единый маршрут.В конце этого года будет открыта новая станция большого метрокольца – "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка"). Далее поэтапно будет запущен северо-восточный отрезок БКЛ с шестью станциями – "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".Наследующей после "Авиамоторной" станции "Нижегородская" Большаякольцевая линия будет соединяться с Кожуховской (Некрасовской) веткой.Полностью запустить ее планируется в 2019 году, когда будет построенучасток от "Нижегородской" до "Косино". Что касается отрезка от "Косино"до "Некрасовки", то для пассажирского движения он будет открыт уже к концу этого года.Большаякольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов нетолько в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31станция, его длина составит 67 километров. Большое метрокольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.