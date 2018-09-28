В 2021 году для пассажиров будет открыт самый длинный маршрут
Московского метрополитена – от Некрасовки до Новой Москвы. Он объединит
Кожуховскую (Некрасовскую) линию, участки большого метрокольца и
Калининско-Солнцевскую ветку, сообщил глава столичного стройкомплекса
Марат Хуснуллин.
В 2021 году для пассажиров будет открыт самый длинный маршрут
Московского метрополитена – от Некрасовки до Новой Москвы. Он объединит
Кожуховскую (Некрасовскую) линию, участки большого метрокольца и
Калининско-Солнцевскую ветку, сообщил глава столичного стройкомплекса
Марат Хуснуллин.
Таким образом будет организован транзит с присоединенных
территорий через центр и север города на юго-восток столицы, отметил Хуснуллин.
По его словам, Кожуховская (Некрасовская) линия метро, технический запуск
которой состоялся месяц назад, может быть полностью запущена уже в
следующем году. Что касается работы на участках Большой кольцевой линии
(БКЛ), необходимых для организации нового маршрута, то они разбиты на
несколько этапов, уточнил глава стройкомплекса Москвы.
"Уже в этом году мы запустим станцию "Савеловская", а в следующем – радиус от "Нижегородской" до "Авиамоторной", – сказал он.
Хуснуллин отметил,
что в 2021 году полностью будет запущен северо-восточный участок
Большой кольцевой линии, что позволит организовать самый длинный маршрут подземки. "Пассажиры смогут отправиться от станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии, далее проехать по северному полукольцу БКЛ и направиться после станции "Нижегородская" по "розовой" ветке до Некрасовки", – заявил Хуснуллин.
Он подчеркнул, что таких сложных маршрутов, при этом охватывающих
колоссальное количество территорий, в истории Московского метрополитена
еще не было.
Напомним,
первый участок Большой кольцевой линии протяженностью более 10
километров был открыт в феврале этого года. В августе состоялся запуск отрезка желтой, Калининско-Солнцевской ветки от "Раменок" до "Рассказовки". В настоящее время обе линии, по сути, интегрированы в единый маршрут.
В конце этого года будет открыта новая станция большого метрокольца – "Савеловская" (бывшая "Нижняя Масловка"). Далее поэтапно будет запущен северо-восточный отрезок БКЛ с шестью станциями – "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".
На
следующей после "Авиамоторной" станции "Нижегородская" Большая
кольцевая линия будет соединяться с Кожуховской (Некрасовской) веткой.
Полностью запустить ее планируется в 2019 году, когда будет построен
участок от "Нижегородской" до "Косино". Что касается отрезка от "Косино"
до "Некрасовки", то для пассажирского движения он будет открыт уже к концу этого года.
Большая
кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не
только в Москве, но и в мире. На новом пересадочном контуре будет 31
станция, его длина составит 67 километров. Большое метрокольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, в среднем пассажиры сэкономят в пути около 20 минут.