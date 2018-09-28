Компания Microsoft объявила о скором окончании поддержки классического Skype Classic (7.0). С версией сервиса для десктопов разработчик Windows попрощается 1 ноября, для смартфонов и планшетов — 15 ноября. И хотя вы сможете пользоваться старыми версиями еще в течение некоторого времени, мы рекомендуем вам обновиться сегодня во избежание сбоев, — сказали в Microsoft.

Компания Microsoft объявила о скором окончании поддержки "классического" Skype Classic (7.0). С версией сервиса для десктопов разработчик Windows попрощается 1 ноября, для смартфонов и планшетов — 15 ноября. "И хотя вы сможете пользоваться старыми версиями еще в течение некоторого времени, мы рекомендуем вам обновиться сегодня во избежание сбоев", — сказали в Microsoft.Ситуация вокруг будущего Skype была неопределенной в течение последней пары лет. В 2017 году компания выпустила масштабный апдейт приложения — самый крупный с момента появления видеозвонков в 2006 году. В версию 8.0 привнесли яркое оформление, встроенный просмотр роликов на YouTube и "гифок", стикеры и другие модные функции, а также возможность оставлять к сообщениям "реакции" в виде смайликов, как на Facebook, и упоминать друзей при помощи знака @.Пользователи, однако, раскритиковали новинку за "молодежный" редизайн, а также бездумное заимствование функций у Instagram и Snapchat. В результате компания, прислушавшись к "отзывам клиентов", решила повременить с закрытием Skype 7.0, пообещала добавить в Skype 8.0 "все функции, о которых вы просили", и взялась за исправление ошибок.∎Вышла версия Skype с функцией записи звонков читайте такжеЗа последние несколько месяцев Microsoft отполировала дизайн, упростила интерфейс на ПК и мобильных устройствах, избавив его от громоздких элементов, добавила функцию записи звонков, вернула классическую тему оформления и убрала "истории", которые "не нашли отклика у большинства пользователей". Потратив на улучшение Skype 8.0 больше года, компания решила окончательно покончить со старой версией.