Правительство задокументировало новый порядок индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство, а не изменение формулы расчета страховых пенсий. Как подчеркнули в пресс-службе Минтруда РФ, правительство РФ планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%.

Правительство задокументировало новый порядок индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство, а не изменение формулы расчета страховых пенсий. Как подчеркнули в пресс-службе Минтруда РФ, правительство РФ планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%.В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой РИА Новости также подтвердили, что формулировка документа правительства касается нового порядка индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство.27 сентября Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о совершенствовании пенсионной системы.Ранее газета "Ведомости" написала, что изменится именно формула расчета страховых пенсий, якобы с такой инициативой выступило правительство.