Лидер
партии Справедливая Россия Сергей Миронов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву
создать комиссию для помощи вкладчикам Югры. Банк в прошлом году лишили
лицензии, а на этой неделе признали банкротом.
Лидер
партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву
создать комиссию для помощи вкладчикам "Югры". Банк в прошлом году лишили
лицензии, а на этой неделе признали банкротом.
Политик обратился
к премьер-министру и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением
создать правительственную комиссию для оказания помощи вкладчикам банка "Югра".
Она могла бы работать по аналогии с межведомственной комиссией по
реструктуризации ипотечных кредитов.
Как сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу "Справедливой
России", отзыв лицензии у "Югры" в июле 2017 года привел к тому, что своих денег
лишились более 35 тысяч вкладчиков. Многие семьи оказались в критической
ситуации, отметил Миронов.
Напомним, что в
прошлом году Центробанк ввел временное управление в "Югре" в лице Агентства по
страхованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию лицензии. На этой
неделе Московский арбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначил
конкурсное управление сроком на один год.
Представители
банка пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля они
подали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций о
законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение
требований кредиторов.
Права
граждан, пострадавших от действий Центробанка, пытается отстоять общественная
организация Союз вкладчиков во главе с Николаем Николаевым. Активисты утверждают,
что Центробанк несколько раз нарушил законодательство: в частности, когда
отзывал лицензию у "Югры" и вводил в банке временное управление.