Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать комиссию для помощи вкладчикам Югры. Банк в прошлом году лишили лицензии, а на этой неделе признали банкротом.

Лидерпартии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил премьер-министру Дмитрию Медведевусоздать комиссию для помощи вкладчикам "Югры". Банк в прошлом году лишилилицензии, а на этой неделе признали банкротом.Политик обратилсяк премьер-министру и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложениемсоздать правительственную комиссию для оказания помощи вкладчикам банка "Югра".Она могла бы работать по аналогии с межведомственной комиссией пореструктуризации ипотечных кредитов.Как сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу "СправедливойРоссии", отзыв лицензии у "Югры" в июле 2017 года привел к тому, что своих денеглишились более 35 тысяч вкладчиков. Многие семьи оказались в критическойситуации, отметил Миронов.Напомним, что впрошлом году Центробанк ввел временное управление в "Югре" в лице Агентства пострахованию вкладов, а затем лишил финансовую организацию лицензии. На этойнеделе Московский арбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначилконкурсное управление сроком на один год.Представителибанка пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля ониподали кассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций озаконности введения временной администрации и моратория на удовлетворениетребований кредиторов.Праваграждан, пострадавших от действий Центробанка, пытается отстоять общественнаяорганизация Союз вкладчиков во главе с Николаем Николаевым. Активисты утверждают,что Центробанк несколько раз нарушил законодательство: в частности, когдаотзывал лицензию у "Югры" и вводил в банке временное управление.