На Охотном Ряду в пятницу, 27 сентября, состоялось заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Мероприятие прошло в рамках Молодежного форума Союзного государства. Как отметил зампред Госдумы Петр Толстой, вопросы, волнующие молодых людей в обеих странах, во многом схожи, и нуждаются в законодательном регулировании.

НаОхотном Ряду в пятницу, 27 сентября, состоялось заседание Молодежнойпалаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Мероприятие прошло в рамках Молодежного форума Союзного государства. Как отметил зампред Госдумы Петр Толстой, вопросы,волнующие молодых людей в обеих странах, во многом схожи, и нуждаются в законодательном регулировании.Пословам вице-спикера нижней палаты, на сегодняшний день этим темам уделяется недостаточно внимания, и над этим необходимоработать. "На мой взгляд, мысль о будущем является ключевой для любогомолодежного движения", – сказал парламентарий.свою очередь, глава Молодежного парламента при Госдуме Марина Воропаевазатронула тему разработки стратегии развития молодежной интеграции врамках Союзного государства Белоруссии и России. Она подчеркнула, чтоэто – новаторский документ, который станет основой для развитиямолодежной политики в Союзном государстве.Воропаеваподчеркнула, что народы двух стран связывает общая история, культура иценности. "Мы должны смотреть и в будущее, понять, каким будет Союзноегосударство, что получит молодежь от него, что мы можем сделать и чем мыможем быть полезны друг другу?" – отметила она.Помнению члена комитета нижней палаты по физической культуре, спорту,туризму и делам молодежи Натальи Кувшиновой, необходимо создавать всеусловия для участия молодежи в формировании актуальной повестки."Государственная Дума, по сути, стала первой площадкой для стольширокого представительства", – подчеркнула законодатель.На заседании Молодежной палаты был принят ряд конкретных решений. Так, участники пришлик мнению о необходимости включить больше информации о Союзномгосударстве в школьные программы обеих стран. Кроме того, прозвучалипредложения возродить институт наставничества, привлекать молодежь креализации совместных проектов в IT-отрасли, проводить спортивные соревнования.Какранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, одной из задачМолодежной палаты является решение стоящих перед Минском и Москвойвопросов через парламентское измерение. "Взгляд у молодежи свой напроблемы. Будет хорошо, если молодые законодатели, эксперты будут нампомогать в этих вопросах", – сказал председатель нижней палаты.Решениео создании Молодежной палаты было принято в декабре прошлого года входе работы 53-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии иРоссии. В ее состав входят по 18 человек с обеих сторон. Для российскихпарламентариев верхняя возрастная планка установлена на уровне 30 лет,для белорусских – 31 год. Минимальный возраст – 18 лет.ЧленамиМолодежной палаты могут быть депутаты законодательных органов всехуровней, а также представители молодежных парламентов двух стран.Структура открыта также для членов молодежных отделений политическихпартий и общественных организаций.