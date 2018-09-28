На
Охотном Ряду в пятницу, 27 сентября, состоялось заседание Молодежной
палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Мероприятие прошло в рамках Молодежного форума Союзного государства. Как отметил зампред Госдумы Петр Толстой, вопросы,
волнующие молодых людей в обеих странах, во многом схожи, и нуждаются в законодательном регулировании.
На
Охотном Ряду в пятницу, 27 сентября, состоялось заседание Молодежной
палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Мероприятие прошло в рамках Молодежного форума Союзного государства. Как отметил зампред Госдумы Петр Толстой, вопросы,
волнующие молодых людей в обеих странах, во многом схожи, и нуждаются в законодательном регулировании.
По
словам вице-спикера нижней палаты, на сегодняшний день этим темам уделяется недостаточно внимания, и над этим необходимо
работать. "На мой взгляд, мысль о будущем является ключевой для любого
молодежного движения", – сказал парламентарий.
В
свою очередь, глава Молодежного парламента при Госдуме Марина Воропаева
затронула тему разработки стратегии развития молодежной интеграции в
рамках Союзного государства Белоруссии и России. Она подчеркнула, что
это – новаторский документ, который станет основой для развития
молодежной политики в Союзном государстве.
Воропаева
подчеркнула, что народы двух стран связывает общая история, культура и
ценности. "Мы должны смотреть и в будущее, понять, каким будет Союзное
государство, что получит молодежь от него, что мы можем сделать и чем мы
можем быть полезны друг другу?" – отметила она.
По
мнению члена комитета нижней палаты по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи Натальи Кувшиновой, необходимо создавать все
условия для участия молодежи в формировании актуальной повестки.
"Государственная Дума, по сути, стала первой площадкой для столь
широкого представительства", – подчеркнула законодатель.
На заседании Молодежной палаты был принят ряд конкретных решений. Так, участники пришли
к мнению о необходимости включить больше информации о Союзном
государстве в школьные программы обеих стран. Кроме того, прозвучали
предложения возродить институт наставничества, привлекать молодежь к
реализации совместных проектов в IT-отрасли, проводить спортивные соревнования.
Как
ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, одной из задач
Молодежной палаты является решение стоящих перед Минском и Москвой
вопросов через парламентское измерение. "Взгляд у молодежи свой на
проблемы. Будет хорошо, если молодые законодатели, эксперты будут нам
помогать в этих вопросах", – сказал председатель нижней палаты.
Решение
о создании Молодежной палаты было принято в декабре прошлого года в
ходе работы 53-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и
России. В ее состав входят по 18 человек с обеих сторон. Для российских
парламентариев верхняя возрастная планка установлена на уровне 30 лет,
для белорусских – 31 год. Минимальный возраст – 18 лет.
Членами
Молодежной палаты могут быть депутаты законодательных органов всех
уровней, а также представители молодежных парламентов двух стран.
Структура открыта также для членов молодежных отделений политических
партий и общественных организаций.