В начале сентября в The Sun Siyam Iru Fushi Maldives прошел Международный фестиваль туристических фильмов Following the Equator ("По экватору"). Гран-при достался ленте Нормана Бейтса Your Extraordinary Story об Абу-Даби.Роскошная церемония открытия, пресс-конференции с участникамифестиваля, выступления коллективов традиционной культуры, модный показ и,разумеется, демонстрация представленных на конкурс работ ожидала гостейфестиваля Following theEquator на мальдивском курорте The Sun Siyam Iru Fushi. Мероприятиюудалось собрать вместе профессионалов сферы туризма, творческие коллективы ирежиссеров, знаменитостей со всего света и журналистское сообщество.На суд зрителей и профессионального жюри были представлены фильмы отуризме, претендующие на награды в нескольких номинациях. Борьбу за престижнуюнаграду вели представители со всего мира. Публика сошлась во мнении, чтонаграды достойна каждая лента. Однако престижная премия досталась только лучшимиз лучших.В перерыве между демонстрацией роликов гости фестиваля смоглинасладиться нарядами, созданными российским дизайнером Кристиной Беловой. Изадумка, и воплощение оказались на высоте: модели в платьях с кокошникамисмотрелись крайне эффектно на фоне пляжа с белоснежным песком.Владелец Мальдивских брендов Sun Siyam и Sun Aqua Ахмед Мохамед Сийям, благодарякоторому фестиваль стал ежегодным, отметил, что уникальность и красота показаныв фильмах мест может соперничать только с самим мероприятием, которое позволилособрать вместе столько увлеченных туризмом людей. Кажется, именно в этом местезародился новый импульс для дальнейшего развития фильмов о туризме и всей этойобласти в целом.