В начале сентября в The Sun Siyam Iru Fushi Maldives прошел Международный фестиваль туристических фильмов Following the Equator (По экватору). Гран-при достался ленте Нормана Бейтса Your Extraordinary Story об Абу-Даби.
В начале сентября в The Sun Siyam Iru Fushi Maldives прошел Международный фестиваль туристических фильмов Following the Equator ("По экватору"). Гран-при достался ленте Нормана Бейтса Your Extraordinary Story об Абу-Даби.
Роскошная церемония открытия, пресс-конференции с участниками
фестиваля, выступления коллективов традиционной культуры, модный показ и,
разумеется, демонстрация представленных на конкурс работ ожидала гостей
фестиваля Following the
Equator на мальдивском курорте The Sun Siyam Iru Fushi. Мероприятию
удалось собрать вместе профессионалов сферы туризма, творческие коллективы и
режиссеров, знаменитостей со всего света и журналистское сообщество.
На суд зрителей и профессионального жюри были представлены фильмы о
туризме, претендующие на награды в нескольких номинациях. Борьбу за престижную
награду вели представители со всего мира. Публика сошлась во мнении, что
награды достойна каждая лента. Однако престижная премия досталась только лучшим
из лучших.
В перерыве между демонстрацией роликов гости фестиваля смогли
насладиться нарядами, созданными российским дизайнером Кристиной Беловой. И
задумка, и воплощение оказались на высоте: модели в платьях с кокошниками
смотрелись крайне эффектно на фоне пляжа с белоснежным песком.
Владелец Мальдивских брендов Sun Siyam и Sun Aqua Ахмед Мохамед Сийям, благодаря
которому фестиваль стал ежегодным, отметил, что уникальность и красота показаны
в фильмах мест может соперничать только с самим мероприятием, которое позволило
собрать вместе столько увлеченных туризмом людей. Кажется, именно в этом месте
зародился новый импульс для дальнейшего развития фильмов о туризме и всей этой
области в целом.