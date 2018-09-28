В процессе подписания документов на саммите СНГ президент России Владимир Путин не расставался со стихотворным романом Александра Пушкина Евгений Онегин.

В процессе подписания документов на саммите СНГ президент России Владимир Путин не расставался со стихотворным романом Александра Пушкина "Евгений Онегин". Томик находился в руках президента в ходе всей церемонии, и он читал книгу в перерывах между подписанием документов и общением с лидерами Молдавии и Армении, передает РИА Новости.С премьером Армении Николом Пашиняном Путин обсудил текущие вопросы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что визит президента РФ в Армению в ходе этого общения не обсуждался.Также в рамках саммита Путин пообщается со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, рассказал Песков. Он добавил, что президент РФ успеет переговорить со всеми лидерами государств. Так, в течение дня запланирована его встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, ранее президент РФ уже встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и успел пообщаться с президентом Молдавии Игорем Додоном.