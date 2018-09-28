На стенде напишут номера квартир, жители которых не платят за электричество

На стенде напишут номера квартир, жители которых не платят за электричествоВладимирцы накопили очень большой долг перед «ЭнергосбыТ Плюс». Задолженность за тепло составляет уже 383 миллиона рублей, а за электричество – 350 миллионов.И теперь на подъездах по всему городу появятся стенды со списком неплательщиков. Энергетики уточняют, что имена и личные данные горожан они упоминать не будут, но напишут номер квартиры и сумму долга.Такой акцией «ЭнергосбыТ Плюс» хочет привлечь внимание жителей и напомнить о пени, которые сейчас почти в 2 раза больше, чем у банковского кредита.В пресс-службе компании объясняют, что каждый клиент может написать заявление о предоставлении рассрочки. Энергетики примут решение о реструктуризации задолженности, и составят график ее погашения.