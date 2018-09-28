Подозреваемые незаконно наносили на парфюмерную продукцию товарный знак одного их известных брендов. После этого они реализовывали контрафактную продукцию на столичном рынке...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Восточному округу г. Москвы задержали двоих мужчин по подозрению в незаконном использовании товарного знака.Полицейские установили, что в арендованных помещениях, расположенных на Краснобогатырской улице, подозреваемые незаконно наносили на парфюмерную продукцию товарный знак одного их известных брендов. После этого они реализовывали контрафактную продукцию на столичном рынке. Материальный ущерб, причиненный компании-правообладателю составил более 2 млн 300 тыс рублей.В рамках оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные ОЭБиПК УВД по ВАО изъяли парфюмерную продукцию. Следственной частью СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73