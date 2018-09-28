Злоумышленники проникли в квартиру, угрожая предметами, похожими на пистолеты, похитили мобильные телефоны, ювелирные изделия, часы и документы, после чего скрылись на автомобиле...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУВД России по г. Москве, ОУР УВД по ЮВАО и оперативники ОМВД России по Рязанскому району задержали пятерых приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию обратился 38-летний приезжий мужчина и сообщил о квартирном разбое. По словам потерпевшего, ночью в квартиру, которую он снимает в одном из домов на 4-й Новокузьминской улице, ворвались трое мужчин и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, похитили 3 мобильных телефона, ювелирные изделия, часы и документы, после чего скрылись на автомобиле.В результате оперативно-розыскных мероприятий по месту пребывания в квартире одного из домов на Совхозной улице сотрудники полиции задержали пятерых участников нападения, среди которых – две девушки. Все задержанные – приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 25 до 31 года. Установлено, что одна из девушек была наводчицей, другая помогла злоумышленникам попасть в квартиру, так как пришла туда накануне нападения под предлогом аренды комнаты.В ходе обыска по месту пребывания подозреваемых обнаружены и изъяты похищенные вещи, а также три пистолета.Следственным отделением территориального подразделения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЮВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 376-66-66 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18