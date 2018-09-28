Зерно в Ивановской области убрали на 99%, всего его намолотили 118,9 тыс. тонн. В регионе сеют озимые и возрождают традиционное льноводство.

Зерно в Ивановской области убрали на 99%, всего его намолотили 118,9 тыс. тонн. В регионе сеют озимые и возрождают традиционное льноводство.В лидерах традиционно хозяйства Гаврилово-Посадского района - у них на счету 44,7 тыс. тонн зерна. Следом идут хозяйства Родниковского и Шуйского районов - там намолотили 15,4 тыс. тонн и 13,4 тыс. тонн зерна соответственно.Погода помогаетВ 2018 году ивановские аграрии уже собрали на 25 тыс. тонн зерна больше, чем в 2017-м, за счёт увеличения посевных площадей. Неплохой урожай выдался в Кинешемском и Савинском районах.Озимые культуры под урожай 2019 года в регионе посеяли на площади 19,5 тыс. га, это составляет 97% плана. За последние три года урожайность озимых в регионе увеличилась в полтора-два раза, специалисты связывают это с благоприятными климатическими условиями. Урожайность по сравнению с прошлым годом выросла вдвое.Овощи в регионе убрали более чем на 40%, с площади 139 га. Всего собрали 3000 тонн, урожайность - 212 центнеров с гектара. Картофель в крестьянских и фермерских хозяйствах выкопали с площади 846 га (72% от плана). Урожайность составила 213 центнеров, в закромах 18 тыс. тонн.В Ивановской области продолжается заготовка кормов. По данным на конец прошедшей недели, на сено и зелёную массу скосили 65,7 тыс. гектаров трав. Всего заготовлено 245,7 тыс. тонн силоса (69% плана), 29,4 тыс. тонн сенажа (136% плана) и 44,3 тыс. тонн сена (80%).Лён надежды нашейТеребление льна-долгунца в Ивановской области провели на 100% площадей - на 428 гектарах. Льнотресту (льняную солому) в Савинском районе убрали с площади 220 гектаров, валовой сбор составил 250 тонн.На лён как историческую культуру в регионе сейчас делают особую ставку. В конце августа, как писал «АиФ в Иванове», задачу восстановить традиционную отрасль поставил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на совещании с аграриями и текстильщиками. По предварительной оценке, хозяйства области соберут порядка 78 тонн льноволокна и около 50 тонн семян. Все хозяйства, где выращивают лён, уже заключили договоры на реализацию сырья. Аграрии, которые занимаются этой культурой, получат государственную поддержку - субсидии на каждый гектар посевной площади. В 2019 году в регионе эту меру поддержки сохранят.В Москве сейчас проходит «Текстильлегпром» - федеральная оптовая ярмарка товаров, оборудования текстильной и лёгкой промышленности. В ней участвуют и представители Ивановской области во главе с директором департамента экономического развития и торговли региона Людмилой Бадак. На форуме она подробно рассказала о возрождении льноводства и переработки льна в Ивановской области.Например, в Южском районе воплощают в жизнь инвестиционный проект «Внедрение технологии получения высококачественного котонина путём ударно-волновой переработки льна в целях развития прядения и ткачества». Когда проект реализуют, это позволит обеспечить производство около 5 тыс. тонн в год высококачественного котонина, смесовой пряжи, тканей из натурального сырья.Языком цифрПо данным Ивановостата, объём производства сельхозпродукции по состоянию на март 2018 года составил 1 859,9 млн руб. Это на 167,4 млн руб. меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Кроме того, по состоянию на 1 июля 2018 года уменьшились засеянные площади яровых зерновых и зернобобовых культур на 2,7%. Однако власти региона ставят задачу, напротив, сделать рывок и нарастить производство в агропромышленном комплексе.