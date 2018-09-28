Певица Наталья Штурм стала гостем программы ДНК на телеканале НТВ. Исполнительница рассказала о своей первой беременности.

Певица Наталья Штурм стала гостем программы "ДНК" нателеканале НТВ. Исполнительница рассказала о своей первой беременности.Этот выпуск был посвящен артисту Владимиру Кузьмину, вчастности обсуждались слухи о внебрачном ребенке певца, якобы много лет назадАлла Пугачева родила от него младенца, но из-за того, что артисты былитогда на пике славы малыша отдали в детский дом.Штурм отметила, что это вряд ли может быть правдой. Так какПримадонна никогда бы не бросила ребенка, тем более от Кузьмина, которого оченьлюбила.Многие артистки умудрялись до последнего скрывать своеинтересное положение, надевая просторные наряды и сокращая количествовыступлений. Но те, кто не готов был пожертвовать карьерой, избавлялись отбеременности. Штурм тоже делала аборт."Я вам могу сказать, что моя беременность пришлась на товремя, когда я училась в музыкальном училище. Лену я родила в 1989-м году, апервую, да, я ее прервала. Это как раз был 1987-й год. Я сделала так, я была незамужем, у меня был любимый мужчина, который впоследствии и стал отцом моейдочери. До этого я не посчитала возможным, если мужчина не уверен, оставлятьбеременность", – поделилась Наталья с присутствующими в студии.Напомним, что старшая дочь певицы родилась в браке сисполнителем Сергеем Деевым. Когда девочка была совсем маленькой звездыразвелись, но остались друзьями. Сейчас наследница Натальи живет за рубежом –она стала женой иностранца.Также у Штурм есть сын Арсений. Знаменитость родила его от бизнесменаИгоря Павлова. Сейчас экс-супруги через суд пытаются решить с кем будет жить ихнаследник.