Врезался в грузовик на обочине. Вечером 27 сентября в Ковровском районе произошло смертельное ДТП.

Врезался в грузовик на обочине. Вечером 27 сентября в Ковровском районе произошло смертельное ДТП. На 245 километре федеральной трассы М7 Волга в 17:50 в припаркованную на обочине фуру врезался другой большегруз. Удар был такой силы, что вызволить водителя из кабины смогли только сотрудники МЧС. На место незамедлительно прибыла бригада для деблокировки пострадавших и карета скорой помощи. По предварительной информации не обошлось без жертв. Один человек погиб и еще один пострадал.