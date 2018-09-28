Пассажиры одного из авиарейсов, в котором летела знаменитая модель,
были шокированы ее поведением. Чернокожую красавицу заподозрили в гермофобии.
Пассажиры одного из авиарейсов, в котором летела знаменитая модель,
были шокированы ее поведением. Чернокожую красавицу заподозрили в гермофобии.
По словам очевидцев, Наоми очень странно
вела себя на борту самолета. Зайдя в салон, она начала судорожно вытирать все
вокруг влажными салфетками.
Затем модель вытащила из сумки полотенце
и застелила им свое кресло. Кроме того, ее лицо при этом было закрыто
медицинской маской, сообщает Page
Six. Неадекватная сцена вызвала недоумение у пассажиров.
В
свою очередь актриса Райан Дестини, которой раньше доводилось путешествовать вместе
с Кэмпбелл, рассказала, что модель стала себя так вести уже некоторое время
назад. Как подтвердили подруги Наоми, она, судя по всему, страдает гермофобией
– панической боязнью микробов.
Отметим, что психика
Кэмпбелл и раньше давала сбои. Ее знакомые отмечали, что она никогда не была
вполне уравновешенной. Так, раньше она славилась дикими вспышками ярости. При этом, как ни странно, 48-летней чернокожей хулиганке до
сих пор удается держаться на плаву в своей профессии.
Напомним, в 2007 году модель кинула в горничную в
отеле мобильным телефоном, нанеся ей травму. За что Кэмбелл пришлось заплатить
солидный штраф.