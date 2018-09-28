Пассажиры одного из авиарейсов, в котором летела знаменитая модель, были шокированы ее поведением. Чернокожую красавицу заподозрили в гермофобии.

Пассажиры одного из авиарейсов, в котором летела знаменитая модель,были шокированы ее поведением. Чернокожую красавицу заподозрили в гермофобии.По словам очевидцев, Наоми очень странновела себя на борту самолета. Зайдя в салон, она начала судорожно вытирать всевокруг влажными салфетками.Затем модель вытащила из сумки полотенцеи застелила им свое кресло. Кроме того, ее лицо при этом было закрытомедицинской маской, сообщает PageSix. Неадекватная сцена вызвала недоумение у пассажиров.свою очередь актриса Райан Дестини, которой раньше доводилось путешествовать вместес Кэмпбелл, рассказала, что модель стала себя так вести уже некоторое времяназад. Как подтвердили подруги Наоми, она, судя по всему, страдает гермофобией– панической боязнью микробов.Отметим, что психикаКэмпбелл и раньше давала сбои. Ее знакомые отмечали, что она никогда не былавполне уравновешенной. Так, раньше она славилась дикими вспышками ярости. При этом, как ни странно, 48-летней чернокожей хулиганке досих пор удается держаться на плаву в своей профессии.Напомним, в 2007 году модель кинула в горничную вотеле мобильным телефоном, нанеся ей травму. За что Кэмбелл пришлось заплатитьсолидный штраф.