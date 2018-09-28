Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал мировую общественность о том, что Иран разрабатывает ядерное оружие на двух секретных объектах в Тегеране.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал мировую общественность о том, что Иран разрабатывает ядерное оружие на двух секретных объектах в Тегеране.Как передает "Интерфакс", об этом руководитель израильского правительства заявил, выступая с трибуны на сессии Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций.Нетаньяху показал присутствующим снимки с изображением двух объектов и пояснил, что на территории данного секретного объекта ведутся разработки Ираном ядерного оружия.Он подчеркнул, что о наличии второго секретного завода в Тегеране он сообщает мировому сообществу впервые – ранее об этом знали только ряд спецслужб и сотрудники МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).Нетаньяху напомнил, что ранее Израиль раскрыл ложь Ирана, получив в феврале 2018-го доступ к иранским секретным архивам. Речь идет о более чем 100 тысячах документах и видеозаписях, которые подтверждают намерение Ирана продолжать разработки ядерного оружия.Премьер подчеркнул, что реально лишь его страна борется с намерениями Тегерана, поскольку это угрожает мирному будущему Израиля.Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Федерика Могерини сообщила, что Иран полностью выполняет свою часть обязательств по ядерной сделке.