10 октября Станислав Воскресенский, избранный губернатором Ивановской области 9 сентября, официально вступит в должность. А областная Дума, за которую ивановцы высказались в единый день голосования, уже выбрала председателя.

10 октября Станислав Воскресенский, избранный губернатором Ивановской области 9 сентября, официально вступит в должность. А областная Дума, за которую ивановцы высказались в единый день голосования, уже выбрала председателя.По закону «О выборах губернатора Ивановской области», Станислав Воскресенский вступает в должность на тридцатый день со дня официального опубликования общих результатов выборов. Но уже 18 сентября глав регионов, победивших на выборах 9 сентября, в Кремле принял Президент России Владимир Путин.Услышать сигналы«Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России. Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан, - сообщил глава государства. - Вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, и тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку». Он добавил, что главная задача избранных глав субъектов федерации - услышать сигналы, которые люди передали власти независимо от того, кого эти люди поддерживали на выборах».В тот же день в Москве Станислав Воскресенский провёл заседание профильной рабочей группы по лекарственному обеспечению населения. На заседании был представлен доклад «О повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в Российской Федерации» - ключевой документ, сформированный при подготовке к заседанию президиума Госсовета РФ. В докладе идёт речь о вопросах государственных гарантий в сфере лекарственного обеспечения россиян, о доступности лекарств для населения, совершенствовании системы региональных закупок и государственного контроля качества лекарственных средств.Парламент возглавила женщина21 сентября впервые собралась Ивановская областная Дума седьмого созыва. Депутаты выбирали сенатора и руководителя регионального парламента. Впервые в истории парламент может возглавить женщина - Марина Дмитриева, представитель «Единой России». Большинство коллег предпочли её Дмитрию Саломатину от КПРФ.Марина Дмитриева закончила филфак Ивановского государственного университета, работала учителем русского языка, кандидат педагогических наук, доцент. Была ректором Института развития образования Ивановской области, с 2016 года была председателем региональной Общественной палаты. Поздравляя Марину Дмитриеву с избранием, Станислав Воскресенский предположил, что предыдущий опыт её работы позволит вести конструктивный диалог с различными политическими силами в области.Вопрос о кандидатуре сенатора от областной Думы депутаты пока отложили. В числе возможных кандидатов называют бывшего губернатора области Павла Конькова и спикера регионального парламента прежнего, шестого, созыва Виктора Смирнова. Оба получили мандаты и в нынешней областной думе.Кстати20 сентября избирательная комиссия Ивановской области опубликовала последние данные по выборам. Оказалось, что наиболее активные избиратели живут в селе Зобнино в Кинешемском районе. Здесь была обеспечена стопроцентная явка.КомментарийПолитолог, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества (ФОРГО) Евгений Семёнов:«Выборы 9 сентября показали, что население России в целом приняло молодое поколение губернаторов-технократов. Такой вывод позволяет сделать исследование ФОРГО, представленное 12 сентября в Москве. Был запрос на обновление в российском обществе - появились молодые управленцы-технократы во главе регионов. Безусловно, к этому поколению относится и избранный губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.У новых глав регионов появляются свежие подходы к управлению - даже если у прежних губернаторов были бесспорные достижения. Логично ждать и смены команды - 40-летние губернаторы наберут в свои команды представителей другой школы».