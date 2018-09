Впервые в семействе Xperia этот смартфон получил дуэт тыловых камер Motion Eye Dual с невероятно высокой светочувствительностью, что позволяет вести съемку при очень слабом освещении. Кроме того, он умеет не только снимать 4К HDR-видео, но и воспроизводить его на своем дисплее. Мощную мобильную платформу девайса дополнили качественным звуком и продвинутыми коммуникационными возможностями. Не умаляя явных достоинств, Вести.Hi-tech нашли у Sony Xperia XZ2 Premium и недочеты

Впервые в семействе Xperia этот смартфон получил дуэт тыловых камер Motion Eye Dual с невероятно высокой светочувствительностью, что позволяет вести съемку при очень слабом освещении. Кроме того, он умеет не только снимать 4К HDR-видео, но и воспроизводить его на своем дисплее. Мощную мобильную платформу девайса дополнили качественным звуком и продвинутыми коммуникационными возможностями. Не умаляя явных достоинств, 33Live.RuHi-tech нашли у Sony Xperia XZ2 Premium и недочеты.Третьим гаджетом в линейке флагманских смартфонов, включающей Xperia XZ2 (наш обзор здесь) и Xperia XZ2 Compact стал Xperia XZ2 Premium. Премиальная версия Pro поступила на российский рынок в ограниченной серии Limited Edition, где каждый девайс имеет свой индивидуальный порядковый номер. В Sony подчеркивают, что данный аппарат нацелен на довольно узкий круг профессионалов, которым в работе или творчестве реально пригодятся его уникальные возможности. Каждый покупатель Xperia XZ2 Premium получает сертификат на прохождение курса обучения съемки на этот топовый смартфон. Кроме того, сервисный пакет Expert Service дает дополнительную гарантию на дисплей, позволяющую заменить его вне зависимости от причины повреждения в течение одного года со дня покупки аппарата.Обзор Sony Xperia XZ2 Premium: технические характеристикиМодель: H8166ОС: Android 8.0 (Oreo) с фирменной оболочкой XperiaПроцессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), архитектура ARMv8, 4 ядра Kryo 385 Gold (2,8 ГГц) + 4 ядра Kryo 385 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 685 DSPГрафическая подсистема: Adreno 630Оперативная память: 6 ГБ LPDDR4XПамять для хранения данных: 64 ГБ, UFS, гибридный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 400 ГБ)Экран: 5,8 дюйма, HDR, 4К (3840х2160 точек), 16:9, IPS Triluminos, X-Reality, Dynamic Contrast Enhancement, плотность пикселей на дюйм 760 ppi, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5Тыловой фото-модуль Motion Eye Dual: светодиодная вспышка, предиктивный гибридный автофокус, Full HD-видео 960 fps, видео 4К HDR, фото HDR, ISO 51 200 (фото) и 12 800 (видео), 5-осевая стабилизация SteadyShot, сопроцессор AUBEЦветная камера -- 19 МП, Exmor RS (оптический размер 1/2,3 дюйма, пиксель 1,22 мкм), широкоугольный объектив G Lens, ЭФР 25 мм, апертура f/1.8Черно-белая камера -- 12 МП, Exmor RS (оптический размер 1/2,3 дюйма, пиксель 1,55 мкм), широкоугольный объектив G Lens, апертура f/1.6Фронтальная камера 13 МП, Exmor RS (оптический размер 1/3.06 дюйма), ЭФР 22 мм, апертура f/2.0Интерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц), Miracast, Google Cast, DLNA, NFC, USB Type-C (USB 3.1 Gen. 1, 5 Гбит/с, OTG)Сеть: GSM/GPRS/EDGE (2G), UMTS HSPA+(3G), LTE (4G) Cat.18 (до 1.2 Гбит/с)Гибридный слот: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)/microSDЗвук: LDAC, aptX HD, DSEE HX, High-Resolution Audio, Clear Audio+, S-Force Front SurroundНавигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS/Galileo/QZSS, A-GPSСенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, компас (датчик Холла), дактилоскопический сканерАккумулятор: несъемный, 3 540 мА*ч, Smart Stamina, быстрая зарядка Quick Charge 3.0, адаптивная зарядка Qnovo, функция Battery Care, беспроводная зарядка QiОсобенности: пыленепроницаемость и влагозащищенность (IP65/IP68)Габариты: 158х80х11,9 ммВес: 236 гЦвет: черный хром, серебристый хромОбзор Sony Xperia XZ2 Premium: дизайн, эргономикаПремиальный флагман выполнен в том же самом дизайне, что и Xperia XZ2 -- Ambient Flow, где на смену строгим граням пришли плавные линии, а острых углов не заметишь, с какой стороны на аппарат ни смотри.С обоих сторон смартфон защищает стекло Corning Gorilla Glass 5, при этом, буквально зеркальная задняя панель изогнута "лодочкой", сужающейся по краям.Корпус с прочной алюминиевой рамой, представленный в одном из двух окрасов – черном или серебристом хроме, красиво бликует на свету, меняя оттенки в зависимости от освещения. Разумеется, стекло охотно собирает всевозможные отпечатки, так что без постоянного ухода премиальный вид девайса теряется довольно быстро.Сертификация смартфона по IP65/IP68 обещает полную пыленепроницаемость (IP6x), защиту от струй воды под низким давлением (IPx5) и даже работу в погруженном режиме -- не менее получаса на глубине более одного метра (IPx8). Так что с Xperia XZ2 Premium ничего худого не должно случиться ни под проливным дождем, ни при случайном "нырянии" этого девайса в гидрозатвор унитаза.Если даже Xperia XZ2 с "высоким" экраном не кажется стройным, то уж Pro-версия в "классической" пропорции (16:9) выглядит просто откровенно громоздкой. При росте диагонали дисплея всего на одну десятую дюйма, габаритные размеры и вес изменились следующим образом: (158х80х11,9 мм) против (153х72х11,1 мм) и (198 г против 236 г). Для сравнения интересно привести массогабаритные характеристики Samsung Galaxy Note 9 (наш обзор здесь) с "высоким" 6,4-дюймовым экраном – 161,9х76,4х8,8 мм и 201 г. Как видно, Xperia XZ2 Premium оказался не только широким, но и тяжелым. На большой аккумулятор здесь пенять трудно, поскольку у Samsung Galaxy Note 9 емкость батареи выше (3 540 мА*ч против 4 000 мА*ч). Все дело, видимо, в уникальном фото-модуле Motion Eye Dual.Над экраном справа от декоративной решетки "разговорного" динамика у Xperia XZ2 Premium находится объектив фронтальной камеры,а слева -- светодиодный индикатор зарядки/событий, а также датчики приближения и освещенности.Обычное место в нижней части экрана отвели сенсорным кнопкам панели управления ("Назад", "Домой" и "Недавние приложения"), которые представлены пиктограммами "треугольник", "кружок" и "квадрат". Плашка под дисплеем украшена логотипом Sony. При этом, на стыке защитного стекла и алюминиевой рамки предусмотрели вытянутое отверстие для решетки "мультимедийного" динамика.Нижний торец корпуса занят отверстием под "разговорный" микрофон и разъем USB Type-C для зарядки/синхронизации, который поддерживает версию интерфейса USB 3.1 Gen. 1 (5 Гбит/с), ранее известную как USB 3.0 (SuperSpeed USB).Отверстие для второго микрофона (для шумоподавления) и герметично закрытый слот находятся на верхнем торце корпуса Xperia XZ2 Premium. После открывания крышки слота, что легко сделать без всяких дополнительных приспособлений, выполняется перезагрузка смартфона. Дело в том, что на крышке закреплен лоток на две места, одно из которых выделено для первого модуля идентификации абонента формата nanoSIM (4FF), а другое -- для альтернативной установки второго модуля идентификации абонента (опять же формата nanoSIM) и карты памяти microSD.Левое ребро у Xperia XZ2 пустует.А на правом ребре собрали качельку регулировки громкости, кнопку включения/блокировки и клавишу управления камерой.На задней панели по центральной оси симметрии смартфона вертикально расположили модуль инфракрасного RGBС-сенсора, светодиодную вспышку, датчики лазерного дальномера, а также два объектива тылового фото-модуля. При этом, область антенны NFC отметили соответствующим логотипом.Практически в центре панели оказалась круглая емкостная площадка дактилоскопического сканера. Такое ее расположение показалось менее удобным, чем, например, в Xperia XZ1 (наш обзор здесь), когда сканер был встроен в кнопку включения/блокировки. Правда, в Sony говорят, что там он не устраивает левшей, но ведь этой же кнопкой они каким-то пальцем все равно продолжают пользоваться. Не очень убедительно.Область под площадкой сканера отвели для кольца беспроводной зарядки. Нижнюю часть стеклянной задней панели украсили логотипом Xperia.В ладони Xperia XZ2 Premium ощущается не только увесистым, но и довольно скользким. Даже учитывая обещанную производителем бесплатную замену экрана, всё время возникает подспудное желание одеть эффектный стеклянный корпус смартфона в какой-нибудь, пусть даже невзрачный, чехол. В настройках доступна опция, облегчающая управление аппаратом одной рукой.Обзор Sony Xperia XZ2 Premium: экранРазмер экрана у Xperia XZ2 Premium не просто на десятую дюйма больше, чем у Xperia XZ2 (5,8 дюйма против 5,7 дюйма). На его HDR IPS-матрице обеспечивается большее разрешение -- 4K UHD (3840х2160 точек) и, соответственно, очень высокая плотность пикселей на дюйм -- 760 ppi. При этом, к стандартным трем субпикселям (RGB) добавили еще один -- белый (W), за счет чего повысилась яркость картинки. Мода на "высокие" экраны обошла Xperia XZ2 Premium стороной, пропорция здесь "классическая" – 16:9, как, например, у телевизоров сверхвысокой четкости, что нацеливает девайс на соответствующий контент. Из набора фирменных технологий, помимо Triluminos, традиционно представлены Dynamic Contrast Enhancement и X-Realty for mobile. Поддержка HDR с увеличенной глубиной цвета обеспечивает довольно сочное изображение, с насыщенными цветами и высокой четкостью. Кроме того, при воспроизведении улучшается отображение и 4К SDR-контента.Уровень яркости выбирается вручную или автоматически ("Адаптивная регулировка"). Функция контроля подсветки автоматически определяет, находится ли устройство в руке, продлевая в этом случае тайм-аут экрана. Интенсивность фильтра синего цвета в "Ночном режиме", включаемого также и по расписанию, регулируется вручную.Выбирать между эффектными, сочными красками и более спокойными, натуральными оттенками позволяют три режима для цветовой гаммы ("Профессиональный", "Стандартный" и "Предельной яркости"). Ручная регулировка цветовой температуры экрана ("Баланс белого") делает оттенки более теплыми или наоборот, холодными. При этом, четкое и естественное изображение при воспроизведении видео возлагается на опцию X-Reality for mobile.Активация соответствующей опции в разделе "Экран" позволяет пользоваться смартфоном в перчатках. Программа AnTuTu Tester подтвердила 10-пальцевый мультитач сенсорного экрана. Опция, доступная только при установленной блокировке экрана, позволяет узнать время и посмотреть уведомления, просто взяв смартфон в руку. На защитном стекле 2.5D Corning Gorilla Glass 5 предусмотрено качественное олеофобное покрытие.Обзор Sony Xperia XZ2 Premium: камерыИтак, Xperia XZ2 Premium стал первым смартфоном Sony, в котором появился сдвоенный фото-модуль Motion Eye Dual, где цветная и монохромная камеры со светосильной оптикой могут работать как в тандеме, так и по отдельности. Для 19-мегапиксельного цветного сенсора (оптический размер 1/2.3 дюйма, размер пикселя 1.22 мкм) выбрали объектив G Lens c эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 25 мм и апертурой f/1.8. А у 12-мегапиксельного черно-белого (без цветных фильтров) сенсора с тем же оптическим размером (1/2.3 дюйма), размер пикселя составляет уже 1.55 мкм, при этом, апертура у его объектива – аж f/1.6. Чтобы не нагружать основной процессор, в смартфон установили дополнительную микросхему сопроцессора AUBE, который занимается объединением изображений, полученных с цветного и черно-белого датчиков. Это, в частности, позволяет записывать видео со светочувствительностью ISO 12 800, а также вести фотосъемку со светочувствительностью ISO 51 200, что близко к параметрам "зеркалок".В тыловом фото-модуле также используется светодиодная вспышка и 5-осевая электронная стабилизация изображения SteadyShot. Гибридный автофокус обеспечивает быстрое наведение на резкость в разных условиях освещения, а функция следящей фокусировки помогает постоянно держать в поле зрения движущийся объект.Максимальное разрешение снимков для цветного кадра составляет 5056х3792 точки (19 МП, 4:3), а черно-белого -- 4056х3040 точек (12 МП, 4:3). Примеры фото с тылового фото-модуля можно посмотреть, например, здесь.Фронтальной камере достался 13-мегапиксельный сенсор Exmor RS (оптический размер 1/3.06 дюйма), а широкоугольный объектив с ЭФР 22 мм получил апертуру f/2.0. Предельное разрешение снимков – 4160х3120 (13 МП, 4:3). При съемке селфи это куда лучше, чем слабенькая 5-мегапиксельная камера у Xperia XZ2.Тыловой фото-модуль для качества видео Full HD обеспечивает частоту кадров не только 30 fps, но и 60 fps. Кроме того, он умеет снимать ролики с разрешением 4К UHD (3820х2160 точек)@30 fps. В этом случае, в качестве альтернативы кодеку H.264/AVC можно использовать более продвинутый -- H.265/HEVC. Фронтальная камера довольствуется качеством видео Full HD.Подчеркнем еще раз, что видео 4K HDR теперь можно смотреть на экране смартфона сразу после съемки, то есть, дополнительный девайс типа 4K-монитора или телевизора уже не нужен.Для быстрого запуска "Камеры" следует нажать и удерживать одноименную механическую кнопку. Интерфейс этого приложения мало отличается от используемого в Xperia XZ2. Так, в верхней части экрана видоискателя находятся пиктограммы для смены камеры (основная – фронтальная), перехода на экран дополнительных приложений, а также в режимы "Видео", "Вручную" (M) или "Супер авто". Отдельные переключатели в верхней части экрана активирует опцию HDR для видео и эффект двойного объектива. У вспышки, помимо автоматического, есть режим заполнения, устранения "красных глаз" и фонарика. Принудительно включить опцию HDR в настройках для фото можно только в ручном режиме, где предлагается самому определиться с фокусировкой, а также значениями выдержки, светочувствительности ISO (до 51 200!), ступенями экспокоррекции и пресетами баланса белого. Напомним, что инфракрасный RGBС-датчик помогает правильно скорректировать баланс белого. Возможность сохранения снимка в формате RAW отсутствует, что несколько странно для нацеленного на профессионалов аппарата.Качельку регулировки громкости легко настроить для изменения масштаба изображения или спуска затвора. В числе дополнительных приложений теперь предлагаются, в частности, "Художественный эффект", "Панорама", Sound Photo и Google Lens.Включать двойную камеру можно не только в ручном, но и "Супер авто" режиме, когда предлагается воспользоваться для съемки эффектами "Боке" и "Черно-белая". Кстати, для последней опции есть отдельные настройки яркости и контрастности.В режиме "Видео" рядом с кнопкой записи есть пиктограмма, которая используется для активации сверхзамедленной (960 fps) или просто замедленной (120 fps) съемки, причем, первая доступна как c качеством HD (1280x720 точек), так и Full HD (1920х1080 точек), а вторая – только HD.Предустановленное приложение "Конструктор 3D-моделей" для четырех режимов сканирования (головы, лица, еды и произвольной формы) использует фирменный алгоритм Sony. Функция 3D-сканирования лица для создания трехмерного аватара работает не только с тыловой, но и с фронтальной камерой, что позволяет обойтись без сторонней помощи.Советы и подсказки помогут отсканировать объект, чтобы создать его трехмерную модель.Обзор Sony Xperia XZ2 Premium: звук"Мультимедийный" динамик для создания стереоэффекта умеет работать в дуэте с "разговорным". Для эмуляции объемного звука (с приличным уровнем громкости и чистоты) через стереодинамики предназначена функция S Force Front Surround. Если поддержка технологии Hi-Res Audio обеспечивает воспроизведение форматов без потери качества, то для восстановления обрезанных частот MP3-файлов с низким битрейтом оказывается полезной функция DSEE HX. Опцию ClearAudio+ в ручном режиме заменяет 5-полосный эквалайзер с пресетами. В свою очередь, динамический нормализатор выравнивает громкость разных аудио-треков или видеозаписей.Система DVS (Dynamic Vibration System) заставляет смартфон вибрировать в такт музыке, видео или игре, позволяя пользователю буквально "осязать" их. Интенсивность тактильной отдачи настраивается индивидуально для каждого приложения. Для каких-то программ ее можно отключить или поставить на минимум.В Xperia XZ2 Premium 3,5-мм коннектор на корпусе отсутствует, да и проводной аудио-гарнитуры в комплекте нет. В наличии только переходной кабель с USB Type-C на 3.5-мм коннектор. В настройках предусмотрена опция оптимизации качества звука в наушниках. При использовании беспроводных Bluetooth-аксессуаров, поддерживающих кодеки LDAC или aptX/aptX HD, гарантируется качество звука, мало уступающее Hi-Res Audio.Обзор Sony Xperia XZ2 Premium: начинка, производительностьПо понятным причинам, лидер флагманской линейки получил мощнейший чипсет Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845). Восемь его вычислительных ядер Kryo 385 разбиты на два кластера, один из которых тактируется частотой до 2,8 ГГц, а другой – до 1,8 ГГц. Помимо графического ускорителя Adreno 630 (Open GL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan, DirectX 12), на кристалле также интегрированы сигнальные процессоры Hexagon 685 DSP и Qualcomm Spectra 280 (ISP). Новый LTE-модем X20 (LTE Cat.18) позволяет принимать данные в сотовых сетях с максимальной скоростью 1,2 гигабита в секунду. Также обеспечивается поддержка Wi-Fi 802.11ad, Bluetooth 5.0 и Quick Charge 4/4+. Конфигурацию Xperia XZ2 Premium дополняют уже 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.Тестирование Sony Xperia XZ2 Premium. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Sony Xperia XZ2 Premium. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Sony Xperia XZ2 Premium. Результаты в бенчмарке 3DMarkНа результатах основных тестов Pro-версия выглядит вполне по-флагмански. Так что, если профессионал после трудов праведных захочет расслабиться, большинство "тяжелых" игр Xperia XZ2 Premium потянет на максимальных настройках.Размер хранилища на базе быстрой встроенной памяти типа UFS составляет 64 ГБ. Его можно расширить картой памяти microSD/HC/XC объемом до 400 ГБ, для которой предусмотрено место на комбинированном лотке. Кроме того, технология USB-OTG позволяет подключать к аппарату обычные флэшки.В сетях четвертого поколения доступны частотные диапазоны LTE-FDD -- b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). На поддержку гигабитного мобильного интернета (Cat. 18, 1.2 Гбит/с) в России можно рассчитывать только в перспективе. В наборе беспроводных коммуникаций стоит отметить Wi-Fi 802.11 aс/b/g/n/ (2,4 и 5 ГГц), Miracast, Google Cast, DLNA, Bluetooth 5.0 (LDAC, aptX HD) и NFC.Вместе с соответствующим приложением интерфейс NFC подскажет баланс транспортных карт "Стрелка" и "Тройка". Но главное, он будет полезен при использовании платежного сервиса Android Pay.Для определения местоположения и навигации предполагается задействовать до пяти спутниковых систем, в том числе GPS и ГЛОНАСС. Режим координации по Wi-Fi и сотовым сетям (A-GPS) также в наличии.Обзор Sony Xperia XZ2 Premium: автономностьЕмкость несъемного аккумулятора у Xperia XZ2 Premium больше, чем у "собрата" по семейству Xperia XZ2 -- (3 540 мА*ч против 3 180 мА*ч). В комплекте со смартфоном идет адаптер быстрой зарядки UCH12, поддерживающий спецификации Qualcomm Quick Charge 3.0 и MediaTek Pump Express+ 2.0. С его помощью заливка емкости батареи займет не меньше двух часов. Чтобы не путаться в проводах, рекомендуется использовать беспроводную зарядку с помощью 9-ваттной док-станции WCH20 (приобретается отдельно), которая поддерживает стандарт Qi (Wireless Power Consortium). Правда, процесс заполнения аккумулятора в этом случае идет заметно медленнее.Микс тестовых видеороликов в формате MP4 в качестве 4K HDR и Full HD на полной яркости крутился непрерывно в течение около 6 часов."Умные" режимы энергосбережения Stamina и Ultra Stamina служат для увеличения автономности аппарата. Уход за батареей организуется с помощью технологии адаптивной зарядки от Qnovo и функции Battery Care, активация (по информации производителя) которых увеличивает срок службы аккумулятора чуть ли не в два раза.Обзор Sony Xperia XZ2 Premium: особенности программного обеспеченияПремиальная версия аппарата, как и Xperia XZ2, работает под управлением операционной системы Android 8.0 (Oreo) с фирменной оболочкой Xperia. В ноябре обещано обновление до Android 9.0 (Pie).У фирменного лончера есть отдельное меню приложений, а на рабочих экранах размещаются папки и ярлыки программ. Стандартное решение используется и для панели уведомлений. Тап с удержанием на иконке приложения приводит к появлению меню быстрого доступа (если поддерживается) с часто используемыми (до четырех) функциями этого приложения.В настройках главного экрана предлагается поменять тему и обои, размер и сетку значков, определиться с лентой Google и типом перехода между экранами и т.д.Для быстрой разблокировки смартфона можно использовать дактилоскопический сканер (до 5 отпечатков пальцев) и распознавание лица (из раздела настроек SmartLock). Напомним, что защита девайса с помощью таких биометрических опций мало эффективна.В настройках 5,8-дюймового ыXperia XZ2 Premium предусмотрен режим управления одной рукой.Обзор Sony Xperia XZ2 Premium: покупка, выводыОсновными "фишками" Xperia XZ2 Premium, по праву, считаются дуэт камер Motion Eye Dual с очень высокой светочувствительностью, а также возможность не только записи, но и воспроизведения 4K HDR-видео. При этом, разработчики Sony флагмана в Pro-версии из ограниченной серии нацелили на профессионалов. Так что тех, на кого фокусируют этот аппарат, вряд ли смутила цена, которую просили за него на старте продаж – 79 990 рублей. К тому же, при покупке девайса обещана премиальная сервисная поддержка, включающая, в том числе, и бесплатную замену экрана в течение года.Разумеется, "большой" флагман от Sony не лишен других явных достоинств, к числу которых стоит отнести: отличный 4К HDR-экран, флагманскую производительность, пылеводонепроницаемый корпус (IP65/IP68), стереодинамики и качественный звук в наушниках, а также быструю и беспроводную зарядки.Не обошлось, к сожалению, и без недостатков, самыми существенными из которых оказались громоздкий маркий корпус и невысокая автономность девайса. Кроме того, надо отметить наличие в дуэте камер только электронной стабилизации, неудобное расположение дактилоскопического сканера, отсутствие аудио-коннектора, а также альтернативную установку nanoSIM и карты памяти microSD.Итоги обзора смартфона Sony Xperia XZ2 PremiumПлюсы:Премиальная сервисная поддержкаОтличный 4К HDR-экранФлагманская производительностьСдвоенная камера Motion Eye Dual с высокой светочувствительностьюЗапись и воспроизведение 4K HDR-видеоСтереодинамики и качественный звук в наушникахПылеводонепроницаемый корпус (IP65/IP68)Быстрая и беспроводная зарядкиМинусы:Громоздкий маркий корпусНевысокая автономностьНет оптической стабилизации в камереНеудобное расположение дактилоскопического сканераОтсутствие аудио-коннектораАльтернативная установка nanoSIM и карты памяти microSD