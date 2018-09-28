Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными...

В связи с проведением 29 сентября 2018 года в центральной части города Москвы регионального этапа эстафеты огня ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 будет ограничено движение транспорта:– с 12.00 до 19.00 часов по Москворецкой улице;– с 16.00 до 19.00 часов по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81