Потерпевшая рассказала, что неизвестный в Ковровом переулке вырвал у неё из рук сумку и скрылся с похищенным...
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали 39-летнего мужчину подозреваемого в грабеже пожилой женщины.
В Дежурную часть ОМВД России по Таганскому району поступило заявление от 71-летней женщины. Потерпевшая рассказала, что неизвестный в Ковровом переулке вырвал у неё из рук сумку, в которой находились денежные средства и карта москвича на её имя.
Материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Кантемировской улице задержали подозреваемого - 39-летнего жителя столицы. Он пояснил, что похищенные деньги потратил по своему усмотрению.
Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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