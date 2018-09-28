Потерпевшая рассказала, что неизвестный в Ковровом переулке вырвал у неё из рук сумку и скрылся с похищенным...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали 39-летнего мужчину подозреваемого в грабеже пожилой женщины.В Дежурную часть ОМВД России по Таганскому району поступило заявление от 71-летней женщины. Потерпевшая рассказала, что неизвестный в Ковровом переулке вырвал у неё из рук сумку, в которой находились денежные средства и карта москвича на её имя.Материальный ущерб составил 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Кантемировской улице задержали подозреваемого - 39-летнего жителя столицы. Он пояснил, что похищенные деньги потратил по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60