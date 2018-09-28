Курьер получил от клиентки пакет с денежными средствами, однако по указанному адресу его не доставил, перестал выходить на связь и скрылся...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Якиманка задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве при оказании курьерских услуг.В полицию от 31-летней женщины-предпринимателя поступило сообщение о том, что, находясь в кабинете офисного здания в Пыжевском переулке, она передала курьеру пакет, в котором находились денежные средства для доставки их в офис у метро «Белорусская». В дальнейшем выяснилось, что пакет с денежными средствами доставлен не был, а курьер перестал выходить на связь и скрылся.Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Комсомольской площади сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 37-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60